Me atrevo a amarte: una historia de amor, venganza y heroísmo: la nueva apuesta de Salvador Mejía

Me atrevo amarte comienza transmisiones este lunes por Las Estrellas

Desde lo más profundo de la tradición mexicana, entre paisajes de haciendas, pasiones desbordadas y giros inesperados, nace Me atrevo a amarte, la nueva producción de Salvador Mejía. Esta telenovela no sólo rinde tributo a los grandes melodramas del pasado, sino que también imprime una esencia renovada, donde las mujeres no esperan ser rescatadas, sino que se enfrentan a su destino con valentía.

“Este producto tiene tintes de mexicanidad, valor y valores. Queremos que toda la familia disfrute una gran historia de amor con brillo y color”, declara Salvador Mejía, quien celebra su vigésima producción en esta teleserie.

Esta producción de Salvador Mejía se podrá ver por Las Estrellas Crédito: Televisa

Me atrevo a amarte mostrará a la mujer empoderada

Con un relato donde el amor no es un destino, sino una decisión, la historia promete capturar la esencia de la mujer fuerte, aquella que no teme a la adversidad y que se convierte en protagonista de su propio destino, explica.

La crítica especializada ya ha mostrado su entusiasmo por esta producción que entrará en lugar de Amor Amargo, como el especialista de televisión Álvaro Cueva.

“Se apuesta por la telenovela tradicional mexicana, es un homenaje a las mujeres mexicanas, latinas, esto es un gran acto de amor a México, a nuestra cultura, a nuestros valores. Si Valentín Pimstein viviera, estaría orgulloso de Salvador Mejía”, afirma.

Marlene Favela, César Évora y Karime Lozano son parte del elenco de Me atrevo a amarte

Los clásicos continúan en la pantalla

Con un elenco de primera línea y una banda sonora que refuerza la pasión de la historia, la telenovela se sostiene sobre pilares de drama, honor y traiciones que marcarán el destino de cada personaje.

Así explicó la conductora Odalys Ramírez, quien enfatiza la importancia de este formato en la identidad cultural mexicana.

“La telenovela seguirá formando parte de nuestra cultura popular mexicana. Debemos sentirnos orgullosos, a pesar de que la industria ha migrado y evolucionado, los clásicos prevalecen porque llenan el alma y el corazón”.

El productor no descarta la posibilidad Crédito: Imagen TV

Un destino escrito en la tragedia y la redención

La trama de Me atrevo a amarte inicia en el pueblo de San Agustín, donde los hilos del destino atan a sus protagonistas desde la infancia. Alejandro (Rodrigo Guirao), marcado por la injusticia y la pérdida de su madre, regresa después de 25 años con un solo objetivo: hacer justicia.

La producción de Salvador Mejía se estrena este lunes en lugar de Amor Amargo Credito:Cuartoscuro

Pero en su camino se cruza Victoria (Kimberly Dos Ramos), una mujer de carácter indomable, criada entre caballos y campos de labor, dispuesta a defender su hacienda a cualquier precio. Su encuentro no sólo despertará una pasión incontenible, sino que también desenterrará viejas heridas y secretos que amenazarán con separarlos.

En medio de esta historia, Deborah (Marlene Favela) emerge como una figura sombría y compleja. Su sed de venganza se convierte en el motor que desencadena las tragedias de los protagonistas. Engaños, identidades ocultas y conspiraciones dan forma a un relato donde nadie está libre de su pasado.

La producción de Salvador Mejía se estrena este lunes en lugar de Amor Amargo Credito:Cuartoscuro

¿Quién cantará el tema principal de Me atrevo a amarte?

La telenovela se engrandece con la participación de actores consagrados y jóvenes talentos que darán vida a los personajes atrapados entre el amor y la venganza. La música, como un elemento narrativo esencial, estará a cargo de grandes exponentes.

El tema de salida, No sé de qué manera, interpretado por Bobby Pulido y Víctor García, promete resonar en la memoria de los espectadores.

La producción de Salvador Mejía se estrena este lunes en lugar de Amor Amargo Credito:Cuartoscuro

La música principal, Cuéntame, interpretada por Alex Fernández y Majo Aguilar, estará acompañada por el inconfundible sonido del mariachi Gama Mil, reforzando la esencia mexicana de la producción.

La producción de Salvador Mejía se estrena este lunes en lugar de Amor Amargo Credito:Cuartoscuro

Con 85 capítulos programados y un estreno en horario estelar a las 18:30 horas por Las Estrellas, Me atrevo a amarte busca conquistar a la audiencia mexicana y reivindicar el lugar del melodrama clásico en una era dominada por plataformas digitales.

La historia de Alejandro y Victoria, atrapados entre el amor y la traición, será el reflejo de que, en el universo de las telenovelas, el amor verdadero es aquel que se atreve a desafiar cualquier obstáculo.

La producción de Salvador Mejía se estrena este lunes en lugar de Amor Amargo Credito:Cuartoscuro