¿Habrá clases este lunes 24 de febrero por Día de la Bandera? La SEP responde

La SEP aclaró si este lunes 24 de febrero se cancelarán las clases por Día de la Bandera. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si este lunes 24 de febrero las clases serán suspendidas, esto luego de que comenzara la duda por parte de padres de familia y estudiantes durante este fin de semana, si no habrá actividades académicas por motivo del Día de la Bandera.

Ante esto, también se consultó al calendario oficial de la SEP, donde se vienen especificadas las siguientes fechas en que habrá asueto académico; algunos de estos días el personal académico y profesores tendrán que asistir y en algunas otras situaciones también les será otorgado este descanso.

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, así como lo notificado por la dependencia de educación federal, este lunes 24 de febrero las clases no serán suspendidas y se llevarán a cabo con total normalidad, ya que es Día de la Bandera y sí es una fecha festiva, pero no es oficial, por lo que no se otorga descanso académico.

Esto también aplica para trabajadores, por lo que de igual manera, al tratarse de un día feriado, pero no oficial e inhábil, están obligados a presentarse en su respectivo sitio de trabajo, compañía, empresa o donde presten sus respectivos servicios.

Calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Foto: Secretaría de Educación Pública.

En conclusión, este lunes 24 de diciembre sí habrá clases y todas las actividades serán llevadas con total normalidad en planteles de preescolar, primaria y secundaria, por lo que las alumnas y los alumnos de la SEP tienen que acudir a sus respectivas escuelas en los horarios habituales.

Cabe mencionar que, al tratarse del Día de la Bandera, hay planteles en los diferentes niveles educativos de educación básica que realizan actos cívicos, ceremonias, eventos y/o actividades relacionadas con esta fecha.

Por otra parte, la SEP informó a estudiantes de todos los niveles educativos incorporados a esta institución federal de educación que hay una buena noticia, ya que habrá un día en lo que resta del mes de febrero en que las clases serán suspendidas.

¿Qué día de febrero se cancelarán las clases para estudiantes de la SEP?

El calendario oficial de la SEP detalla que hay una fecha en lo que resta del mes de febrero en la que los estudiantes no tendrán clases. Se trata del viernes 28, fecha en que se cancelarán las actividades académicas, debido a la tradicional junta de Consejo Técnico Escolar.

Esta reunión se lleva a cabo el último viernes de cada mes, donde personal académico y administrativo hace esta junta para realizar evaluaciones y hablar sobre asuntos relacionados con la educación de los menores.

La SEP informó que el lunes 24 de febrero sí habrá clases para todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Crédito: Cuartoscuro.