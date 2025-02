Yunes Márquez responde a Rocío Nahle sobre su afiliación a Morena: “Es un acto de agradecimiento y congruencia”

Yunes Marquéz se reúne con la Presidenta. (Foto:X/@MYunesMarquez)

Miguel Ángel Yunes Márquez respondió a las recientes declaraciones que hizo la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, quien se opone a la integración del senador al partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), luego de que éste hizo su afiliación formal al grupo guinda.

Durante una entrevista con medios de comunicación, Yunes Márquez declaró que su decisión fue tomada en “consecuencia”, desde septiembre del año pasado y reconoce un buen trato.

“A la gobernadora mi respeto y le deseó mucho éxito por el bien de Veracruz. A mí me han tratado muy bien, y por eso presenté mi afiliación formal a Morena, pero no lo hice con la intención de generar ninguna molestia a nadie. Lo hice en un acto de congruencia por estar en el grupo legislativo desde septiembre”, sentenció.

Esto luego de que Nahle García pidió el pasado 18 de febrero que se le niegue al senador la integración al partido guinda.

“Pido a la comisión de honestidad y justicia de @PartidoMorenaMx que NO acrediten la membresía como integrante de MORENA a Miguel Ángel Yunes Márquez, por no representar ni contar con los postulados del movimiento de regeneración”, aseguró la gobernadora.

Miguel Yunes se lanza contra Marko Cortés. (Foto: Tomada de IG)

En ese sentido, Miguel Ángel Yunes insistió que no es una postura para generar conflicto, pues solo fue “un acto de agradecimiento y congruencia”, no por nada más.

“Lo hice en congruencia vuelvo a insistir, porque estoy desde antes y he apoyado todas las reformas constitucionales que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien llegó a la silla presidencial el 1 de octubre de 2024.

La afiliación del ex gobernador de Veracruz ha causado polémica entre los opositores y algunos miembros de Morena, pues incluso la presidenta Claudia Sheinbaum se negó a hablar de la situación.

Y es que desde el noveno mes del año anterior, se generó una controversia a raíz de que el senador morenista votó a favor de la reforma al Poder Judicial, razón que derivó en el rechazó por parte de su ex partido de Acción Nacional (PAN).

Incluso, poco después comenzaron a circular unas fotografías de su encuentro con la presidenta de México, a quien le deseó lo mejor en su nuevo mandato.

El veracruzano se lanzó contra el expresidente del “blanquiazul”, Marko Cortés, quien lo expulsó del partido y lo llamó “pobre diablo”.

“No me puedo referir a gente mediocre, y lo que diga o no, me tiene sin cuidado”, explicó Yunes Marquéz.