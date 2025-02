Afiliación de Yunes a Morena causa choque en la 4T: Rocío Nahle impugna proceso

Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez. (Reuters)

El ex panista Miguel Ángel Yunes Márquez se afilió oficialmente este martes a Morena, en un acto celebrado en el Senado de la República y en el cual estuvo acompañado por los morenistas y ex precandidatos presidenciales Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña.

La integración formal del senador veracruzano que abandonó las filas del Partido Acción Nacional (PAN), para dar su voto a favor de la aprobación de la Reforma Judicial en septiembre pasado, generó una respuesta inmediata de Rocío Nahle, actual gobernadora de Veracruz y militante fundadora del partido guinda.

La gobernadora morenista no sólo cuestionó la honorabilidad política del miembro del clan Yunes, sino que anunció que impugnará de manera formal la afiliación de Miguel Ángel Yunes.

“Pido a la comisión de honestidad y justicia de Morena que NO acrediten la membresía como integrante de MORENA a Miguel Ángel Yunes Márquez, por no representar ni contar con los postulados del movimiento de regeneración”, señaló la gobernadora a través de sus redes oficiales.

“En breve estaré haciendo llegar formalmente la solicitud por escrito a la presidenta Luisa María Alcalde con las pruebas correspondientes sobre la “carpeta azul” donde está involucrado en lavado de dinero y otros delitos”, advitió Rocío Nahle.

La dirigencia de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde Luján, se reunió con los senadores de la bancada de Morena, esto como parte de la campaña de afiliación que impulsa Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero la afiliación de Yunes no es la única que ha causado incomodidad dentro de la 4T, pues en días recientes Alejandro Murat Hinojosa, ex gobernador de Oaxaca y ex militante del PRI, presumió su afiliación al partido fundado por López Obrador.

(Foto:X/@MYunesMarquez)

“¡Ya llegamos a 1.3 millones de personas afiliadas a nuestro Movimiento!”, celebró este martes la presidencia de Morena, misma que recordó el objetivo de llegar a 10 millones de militantes para consolidar al movimiento en los próximos años.

Otra acción que generó molestias entre los morenistas ocurrió la semana pasada, cuando la Mesa Directiva del Senado de la República, encabezada por Fernández Noroña, informó que Miguel Ángel Yunes Márquez, tomaría la presidencia de la Comisión de Hacienda en la Cámara Alta, en sustitución de Cuauhtémoc Ochoa.

Se trata de una de las comisiones más relevantes, por lo que algunos legisladores morenistas consideraron un exceso el premio al veracruzano, quien gracias a su voto logró dar a la 4T la reforma judicial.

Pese a sus polémicas en los últimos meses, el panista se destapó como aspirante. Crédito: X/@AlfredoMM56