La faceta poco conocida de Xolo Maridueña, la estrella de Cobra Kai con raíces mexicanas

Xolo Maridueña es una de las figuras a las que Cobra Kai lanzó al estrellado. (Netflix)

Romario Xolo Rámirez, mejor conocido como Xolo Maridueña es un actor estadounidense de padre cubano y madre mexicana que a sus 23 años de edad tiene una destacada participación en el medio artístico, pues comenzó en pequeños papeles como niño actor hasta protagonizar a Miguel Diaz en Cobra Kai, uno de las serias más exitosa de Netflix.

Además, el joven actor interpretó a Jaime Reyes, el protagonista de Blue Beetle, una película de superhéroes de DC Comics producida por Warner Bros. Esta cinta destacó principalmente por ser la primera producción de superhéroes con un protagonista de origen latinoamericano.

Aunque Maridueña ha logrado destacar en series y películas de Hollywood en los últimos años, el joven estadounidense de orígenes latinos sorprendió a sus fans, incursionando en el mundo de la música con su primer álbum de estudio, el cuál incluyó un video musical y una colaboración.

¿Cómo es la música de Xolo Maridueña?

El primer EP de Xolo Maridueña toca vivencias personales al ritmo del Hip-Hop y Rap. (YT/Xolo Maridueña)

Su primer sencillo es tema principal del álbum es “ON MY WAY” (En mi camino) en colaboración con la cantante independiente Adriana Padilla, el cuál ya cuenta con más de un millón de reproducciones en YouTube desde su lanzamiento el 18 de agosto de 2023.

“On my Way es una celebración de la vida, el éxito y el amor. Desde el inicio, la letra nos envuelve en un ambiente festivo y positivo, agradeciendo a los DJs por tocar la música que define momentos importantes (...) La música se presenta como una fuerza terapéutica que acompaña al artista en su camino, transformando cualquier obstáculo en una oportunidad para avanzar”, se lee como descripción de la canción en el sitio Letras.

El 1 de noviembre de 2024, Maridueña lanzó en algunas plataformas digitales de música como Spotify, Apple Music y YouTube su primer álbum titulado “THE SCARAB TAPES”, la cuál se traduce al español como “las cintas del escarabajo”, una posible referencia a Blue Beetle.

Su más reciente álbum contiene siete canciones (SITM Freestyle, Palmera, Here to me, On my Way, F**K YOU HEARD, Now that I’m Up, Back in the day), el cuál tiene una duración total de 23 minutos.

La música de Xolo Maridueña se ha caracterizado por contener ritmos de Hip Hop, Rap, R&B, las cuales suelen contar historias y sus pensamientos personales, aunque los temas están interpretados en inglés, ocasionalmente suele mencionar expresiones en español que lo ayudan a expresarse con más contundencia.

Aunque de momento, no se ha anunciado que el artista esté trabajando en un nuevo proyecto musical, puedes escuchar su último álbum a través de las plataformas digitales de música.

El actor estadounidense de raíces latinas busca impulsar su carrera musical. (YT/Xolo Maridueña)

Los inicios del actor con raíces mexicanas

Actualmente Maridueña es un símbolo de diversidad latina dentro del medio artístico de Hollywood, pues aunque él nació en los Ángeles California, su padre, Omar G. Ramirez es cubano-ecuatoriano y su madre, Carmen Sanchez es mexicana.

Además, el artista siempre ha sentido una gran conexión de sus raíces mexicanas pues su abuelo quién fue un inmigrante mexicano que viajó a Estados Unidos buscando una vida mejor, le narraba historias de su tierra natal, infundiéndole un sentido profundo de identidad y pertenencia.

“Lo que faltaba era este sentido de visibilidad en la pantalla. Es muy importante que te veas y te valides por medio de personajes dentro y fuera de la pantalla. Siento que, por mucho tiempo, no veíamos a muchos latinos” comentó el actor en una entrevista para la revista GQ.

“Miguel (personaje de Cobra Kai) es una gran oportunidad porque no sólo se define por ser hispano, es un adolescente normal que no fue creado como una caricatura o un chiste, es auténtico y tiene estos momentos con su familia que todo niño latino puede identificar”, añadió.

Su primera incursión en el mundo de la actuación ocurrió de manera bastante fortuita a los 10 años, cuando participó en una producción teatral escolar. Sus profesores quedaron impresionados por su habilidad natural para interpretar emociones complejas, y sus padres decidieron apoyarlo en la búsqueda de un posible futuro en la actuación.

El pequeño Xolo participó en distintos castings hasta que a los 11 años, Maridueña consiguió un papel recurrente en la serie “Parenthood”, interpretando a Victor Graham. Esta experiencia le enseñó los elementos técnicos de la actuación televisiva y le dio la oportunidad de trabajar junto a actores experimentados, de quienes absorbió una gran cantidad de conocimientos y habilidades.