Bajan a extranjera de camión en CDMX por hablar mal del país

Crédito: Captura de pantalla / Redes sociales

Una mujer extranjera fue obligada a bajar de una unidad de transporte público en la Ciudad de México luego de realizar comentarios despectivos sobre México.

A través de redes sociales fue compartido el video en el que se muestra a la extranjera hablar mal del país y referirse de manera despectiva sobre las mujeres mexicanas.

En el material se escucha a la mujer, quien parece ser de origen español, mientras intercambia comentarios agresivos con un usuario.

“Tienes que nacer de nuevo, tío. No me intimidas, a lo mejor a una mexicana sí, pero no me voy a callar”, comenta la extranjera.

Luego de referirse de manera despectiva sobre las mexicanas, varias usuarias comienzan a unirse a la pelea y confrontan a la extranjera por sus comentarios.

La pelea con la extranjera inició porque le faltaban dos pesos para completar su pasaje, por lo que ante sus comentarios la riña se intensificó.

Después de intercambiar varios comentarios con las usuarias, y de que una de ellas le señalara que daba a entender que no le gustaba México, al menos dos mujeres la bajaron a la fuerza.

“Ya bájale, sino bájate de aquí, Órale”, dice una mujer quien la lleva a la fuerza a la puerta de la unidad.

Las usuarias comenzaron a pedirle a la mujer que descendiera de la unidad debido a sus comentarios en contra del país y las mexicanas. Crédito: X/@adn40

La mujer que graba señala que la acción de las usuarias se debe a que realizó comentarios en contra de México, por lo que la bajaron a la fuerza.

Finalmente, la extranjera exige que le pasen una bolsa que había dejado arriba de la unidad y permanece abajo luego de que la obligaran a descender.

Extranjeros toman el sol en parque y causan polémica en redes

De manera reciente un video viral mostró a dos mujeres extranjeras tomando el sol sobre el asfalto del Parque México, lo que generó opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales.

El material fue compartido en la plataforma TikTok y muestra a las dos mujeres recostadas sobre toallas mientras se aplicaban bloqueador solar en una tarde calurosa en la capital mexicana. La escena, captada por una joven mexicana que no pudo evitar reírse ante la situación, llamó la atención por tratarse de una actividad poco común en un parque urbano de la Ciudad de México.

Crédito: Captura de pantalla

El video rápidamente desató una ola de comentarios en redes sociales, ya que algunos usuarios defendieron la acción de las extranjeras, argumentando que se trataba de una práctica habitual en otros países, especialmente en Europa, donde es común que las personas utilicen los parques para tomar el sol. Comentarios como “Cada quien puede usar el espacio público como sea mientras no afecte a los demás, ¿no?” reflejaron esta postura.

Por otro lado, también hubo quienes criticaron la escena, señalando que el parque no es un lugar adecuado para actividades como tomar el sol. Frases como “Si no es la playa” o “La hermosa playa de asfalto” destacaron entre las opiniones negativas, mientras otros usuarios hicieron referencia al índice de radiación ultravioleta, sugiriendo que la actividad podría no ser segura bajo el intenso sol de la Ciudad de México.