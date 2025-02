MasterChef Celebrity 2025: Entérate de todos los detalles | EN VIVO

Quirarte llega concentrado al juego

“Bien nervioso, la neta, el problema es la presión, en los programas donde he estado hay áreas de cocina, donde cotorreas, no sé qué va a pasar, estoy contento. Hay buena vibra entre mis compañeros, hay personalidades que no conocemos, no todo puede ser ni bonito, cocinar es como meditar. Ni nosotros sabemos qué va a pasar, estamos a la expectativa, venimos preparados para lo que viene, zapatos anticuchillos, guantes antiquemadas”.