Los cuatro cortes de cabello que ya no estarán de moda en Primavera-Verano 2025, según un estilista

Las tendencias capilares para primavera 2025 apuestan por cortes frescos, equilibrados y fáciles de mantener, con un enfoque en la naturalidad y el movimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mundo de la moda capilar está en constante cambio, con cada temporada surgen nuevas tendencias que transforman nuestros cortes y estilos. Mientras que el año pasado las pasarelas celebraron la belleza de la textura natural del cabello, la temporada Primavera-Verano 2025 promete ser una transición hacia cortes más dinámicos, con un enfoque en la suavidad y el movimiento.

Tras un año en el que los cortes midi y las melenas largas dominaron las tendencias, las pasarelas lanzaron una invitación para un cambio de rumbo. Los estilos que se avecinan se alejan de las líneas rígidas y abrazan la fluidez. Las texturas y los cortes más sencillos pero sofisticados serán los favoritos de la temporada, ofreciendo una combinación perfecta de bajo mantenimiento y gran estilo.

Con la llegada de la primavera, el momento de renovar el look se presenta como una oportunidad para dejar atrás lo conocido y explorar nuevas formas de expresión. El cabello, más que un simple accesorio, es un reflejo de nuestra personalidad y nuestro estilo de vida.

El bob con textura se impone como una de las tendencias clave, ofreciendo un look dinámico y lleno de movimiento. Perfecto para quienes buscan un corte fácil de mantener sin sacrificar estilo.

Cortes de cabello que ya no estarán de moda este año

Según Francisco Iglesias, reconocido estilista y dueño de los salones que llevan su nombre, “Las capas excesivamente marcadas ceden su lugar a transiciones suaves y elegantes y el mantenimiento práctico será clave, por lo que los estilos de bajo cuidado serán los preferidos”, afirmó en una entrevista para Vogue México y Latinoamérica.

A continuación, los cortes que quedarán atrás y sus alternativas, para lucir un look moderno, fresco y lleno de elegancia.

Corte de cabello que ya no está de moda: Bob blunt

Corte de cabello que sí estará de moda: Bob con textura

“El corte bob de línea rígida y precisa será reemplazado por versiones texturizadas que ofrecen más movimiento y naturalidad”, explica el estilista Francisco Iglesias. Un claro ejemplo de este nuevo bob con volumen lo vimos en desfiles como el de Loewe, donde se presentó un mini bob con textura. También en el lookbook de Maryam Nassir Zadeh y en una versión más radical y decolorada de Balenciaga, que nos muestran cómo este corte se reinventa con más frescura y dinamismo.

Las capas imperceptibles llegan para darle suavidad y fluidez al cabello, creando un estilo elegante y natural sin perder volumen ni forma.

Corte de cabello que ya no está de moda: capas marcadas

Corte de cabello que sí estará de moda: capas imperceptibles

En 2024, Chanel marcó la pauta con capas onduladas y definidas, como las que vimos en la pasarela de modelos como Vittoria Ceretti. Sin embargo, este año, la tendencia toma un giro radical. Según el estilista Francisco Iglesias: “Las transiciones suaves y fluidas ganarán popularidad, dejando atrás a las capas excesivamente evidentes”, afirma para Vogue. Así, los cortes más suaves y discretos, como los presentados en el desfile de Stella McCartney, se perfilan como los grandes protagonistas de la temporada.

El corte midi es ideal para rostros ovalados, cuadrados o en forma de corazón, ya que resalta las facciones y aporta un toque de sofisticación.

Corte de cabello que ya no está de moda: cortes de alto mantenimiento

Corte de cabello que sí estará de moda: corte de cabello midi

Para 2025, la tendencia se inclina hacia cortes de cabello prácticos y fáciles de mantener. “El cabello platinado y los estilos que requieren cuidados diarios darán paso a alternativas prácticas y fáciles de mantener”, afirmó el experto Francisco Iglesias. Un ejemplo claro es el pixie visto en el desfile de Dries Van Noten en 2024, que, aunque elegante, requiere visitas frecuentes al salón para mantener su forma. En contraste, los cortes más relajados, como los presentados en el desfile Primavera-Verano 2025 de Sacai, serán los más populares, ofreciendo un estilo sencillo y de bajo mantenimiento.

Los cortes equilibrados resaltan las facciones y aportan armonía al rostro, adaptándose a cada tipo de cabello y estilo de vida. La clave está en la sencillez y la elegancia sin complicaciones.

Corte de cabello que ya no está de moda: cortes con asimetrías extremas

Corte de cabello que sí estará de moda: cortes de cabello equilibrados

Según Francisco Iglesias, “Se priorizarán estilos equilibrados que resalten las facciones y aporten armonía al rostro”. Esto significa que los cortes de cabello deberán adaptarse al estilo de vida de cada persona. Las capas, por ejemplo, pueden no ser la mejor opción para quienes no suelen peinarse con frecuencia, ya que requieren más mantenimiento. En este caso, un corte recto podría ser una alternativa más práctica, ya que no requiere mucho esfuerzo para estilizar y ofrece un look sencillo pero elegante.