“Son mala gente”: nieto de Maribel Guardia le manda tras ser separado de su madre Imelda Tuñón |VIDEO

José Julián es fruto del matrimonio de Julián Figuera e Imelda Tuñón. (IG: @maribelguardia)

El conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón por el bienestar del menor identificado como J.J, nieto e hijo respectivamente, continúa dando de qué hablar. Luego de que la artista costarricense levantó una denuncia en contra de su nuera porque considera que no está en condiciones de cuidar la integridad y bienestar del menor, autoridades resguardaron al niño de siete años en instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mientras se investiga el caso.

El niño pasó la noche del 21 de enero al interior de dicho lugar, mientras que su madre entabló conversación con diversos medios de comunicación para exigir justicia La cantante aseguró que las acusaciones en su contra no tienen fundamento y utilizó sus redes sociales para compartir un supuesto mensaje que su hijo le habría mandado a su abuela, Maribel Guardia, tras lo sucedido:

Imelda Tuñón acompañó el audio con un video en donde aparece junto a J.J celebrando la llegada del Año Nuevo 2025. Hasta el momento, se desconoce en qué momento y cómo habría grabado las supuestas declaraciones de su hijo.

La cantante mandó un contundente mensaje a Maribel Guardia y Marco Chacón en la misma publicación de Instagram:

El niño nació el 2 de mayo de 2017, el mismo día que su padre Julián Figueroa. (IG: Maribel Guardia)

Asimismo, solicitó el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para que intervengan en el caso.

¿Por qué Maribel Guardia denunció a Imelda Tuñón?

Fue el martes 21 de enero cuando la artista dio a conocer que interpuso una denuncia en contra de su nuera tras detectar acciones que podrían poner en riesgo su integridad.

Julián Figuera murió el 9 de abril de 2023 tras sufrir un infarto. (IG: @imetunon)