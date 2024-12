Esposa de Luis Fernando Peña responde a las declaraciones de Martha Higareda: “Ser un buen actor es crear química”

Martha Higareda confesó que existió una química real con Luis Fernando Peña. Crédito: IG/la_maestranoris Cuartoscuro

Más de dos décadas después del estreno de Amarte Duele, exitosa película mexicana, Martha Higareda y Luis Fernando Peña, protagonistas del filme, hablaron sobre lo que representó ser parte del proyecto.

Todo ocurrió en una entrevista con Yordi Rosado, donde la actriz compartió el significado que tuvo en su carrera hacer escenas íntimas con sus compañero, asimismo, confesó que a lo largo del rodaje surgió una química real entre los protagonistas.

“Hice un ejercicio que era escribir un diario de todo lo que iba viviendo Renata cada día conforme pasaba la historia de la película. Ese trabajo lo hice antes de filmar, entonces todas las escenas que íbamos haciendo con Luis Fer yo las sentía muy reales; yo sentía una química”, reveló.

Debido a que la también conductora compartió que tomó muy en serio el personaje de Renata, Peña agregó que era esencial transmitir un amor real: “Era importante que hubiera un amor puro, pero en ese entonces, Martita tenía una relación”.

Martha Higareda y Luis Fernando Peña. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Esposa de Luis Fernando Peña reacciona a las declaraciones de Martha Higareda

El reencuentro del elenco de Amarte Duele ocasionó emoción en redes sociales, por lo que las declaraciones de Martha Higareda no tardaron en viralizarse y llegar hasta los oídos de la esposa de Luis Fernando Peña.

Aly Noris, identificada en redes sociales como La Mestra Noris, realizó un video junto a su esposo para hablar sobre el tema y compartir su sentir, pues asegura que le han llegado muchos comentarios sobre el tema.

“Se sacó de contexto y hay notas que dicen que ella confesó que estuvo enamorada de mí en Amarte Duele. No está tan chido que se diga de esa manera, aunque ya haya pasado mucho tiempo. Hoy en día tenemos cada uno su pareja, se merecen respeto”, expresó el actor.

Aly Noris, dramaturga y esposa de Luis Fernando Peña, reacciona a las delcraciones de Martha Higareda. (la_maestranoris)

Por su parte, Maestra Noris agregó: “Nos han estado etiquetando un montón. Hay etiquetados que son cheveres y otros como que quieren morbo, pero yo creo que esa era el trabajo que tenían que haber realizado”, puntualizó.

De igual forma, externó que no tenía ningún problema con la declaración de la actriz de No Manches Frida, pues entiende que todo ocurrió bajo otro contexto hace muchos años.

“Si existió química pues que chingón porque hay un montón de actores que crean química con sus compañeros de trabajo y de eso se trata. Ser un buen actor es crear esa química porque si no, no hubiera funcionado la historia y no nos hubiéramos enamorado de los personajes de Renata y de Ulises. No hubieran transmitido eso que nos transmitieron.” enfatizó.

Por su parte, Peña agregó que la química existió con todo el elenco, pues hasta el día de hoy siguen en contacto: “Nos llevamos tan bien, que estamos en contacto siempre. Nos vemos, y cuando nos vemos, nos vemos con mucho cariño”, finalizó.