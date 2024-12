Chef Zahie Tellez habla sobre su proceso como mamá adoptiva: “Uno da la vida por los hijos”

Zahie Téllez se sinceró sobre su proceso mamá adoptiva.

La Chef Zahie Téllez compartió el significado que tiene en su vida ser mamá adoptiva, pues aunque sabe que es un tema que muchos desconocen sobre ella, le enorgullece hablar sobre su proceso.

Durante una plática para el podcast Autentico de Pedro Prieto y Titi Jaques, a la juez de MasterChef Celebrity compartió el significado que tiene en su vida haberse convertido en mamá adoptiva y aprovechó el espacio para enviar un mensaje a la mamá biológica.

“Gracias. Gracias por haber confiado en que alguien iba a querer o quiere a su hijo al infinito. Si hay alguien a quien yo le agradezco es a la madre de Mariano. Ese amor de ella de decir: ‘Yo no puedo hacerme cargo y le quiero dar una mejor vida’. Que esté tranquila, porque lo amo más que a mi vida”, expresó.

Zahie Téllez compartió su experiencia como mamá adoptiva.

Asimismo, reveló que aunque es consciente de que su hijo es adoptivo, ella no se siente una mamá adoptiva: “Es mi hijo. Uno da la vida por los hijos. Le doy sus nalgadas, me enojo y tal, pero das la vida por un hijo. No te acuerdas en ese momento ‘ay soy la madre adoptiva’”, confesó.

Zahie Telléz recuerda uno de los momentos más especiales con su hijo

Además de sincerarse sobre la importancia que tiene su hijo en su vida, y asegurar que la adopción no interfiere con el cariño, la chef compartió cómo le explicó al menor que su verdadera madre es ella.

“Tu verdadera mamá soy yo. ¿Cómo sé yo que eres mi hijo? Bueno, te encanta el color verde, tu equipo favorito d fútbol es el Barcelona, te encanta hacer legos, te fascina ir con mamá al super, te encanta cocinar. Yo veía como Mariano decía: ‘Claro, me hace sentido”, relató.

Chef Zahie (Zahie Téllez)

Finalmente, reveló cómo fue la adopción, y recordó que estuvo más de dos años en el proceso: “La mujer de la carta astral me dijo: ‘No vas a hacer un hijo, pero sí vas a tocar el oro’. Comenzamos a buscar la institución. Llegamos a BFAC, se llama ‘Vida y Familia’, ahí estuvimos dos años y medio, todos los martes, aprendiendo sobre el proceso de adopción. Te van preparando psicológicamente. Imaginate lo delicado que es dar un hijo en adopción”, reflexionó.

Debido a que era una parte que algunos desconocían sobre la vida de Zahie Téllez, distintos usuarios de redes sociales también compartieron su experiencia como mamá adoptiva y externaron su completa admiración por la integrante de MasterChef Celebrity.