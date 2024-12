Tiktoker sorprende por su decoración navideña; la bautizan como la “Martha May” mexicana

La influencer mexicana muestra cómo un rollo gigante de luces navideñas puede robarse todas las miradas como el personaje de la película. (Instagram / Carolina Rincon)

La creatividad de Carolina Rincón, influencer y exactriz mexicana de 40 años, ha vuelto a destacar esta temporada navideña, al sorprender a sus seguidores con una impresionante decoración que recuerda al extravagante estilo de Martha May, el icónico personaje de El Grinch.

A través de su cuenta de Instagram, Carolina compartió una de sus creaciones más llamativas: un rollo de luces navideñas en tamaño macro que supera su propia altura. La publicación, acompañada del texto “¿Qué rollo con la Navidad?”, no solo desató una ola de elogios, sino que reafirmó su lugar como una de las figuras más creativas en el mundo de las manualidades y la decoración en redes sociales.

El personaje se caracterizaba por disfrutar la navidad y ser la sensación de su vecindario al decorar. (Captura de pantalla)

Para mostrar su obra, Carolina eligió un look completamente navideño: un minivestido dorado repleto de brillantes y unas botas altas rojas que completaban el espíritu festivo. En la publicación, la influencer posó junto a su creación, dejando claro que su intención es inspirar a sus seguidores a disfrutar de la magia de la Navidad con detalles únicos y personalizados.

La exactriz comparte un tutorial para crear un espectacular adorno navideño y recibe miles de elogios. (Instagram / Carolina Rincon)

“En tu fraccionamiento, sin duda, eres Martha May con su máquina dispara foquitos y todo eso”, comentó una seguidora, comparándola con el memorable personaje de El Grinch. Este no fue el único comentario que recibió Carolina, ya que otros usuarios escribieron: “Definitivamente eres el hada artesana de la Navidad”, “¡lo volviste a hacer!” y “¡wow, me encantas, quiero ser tu vecina!”.

El éxito de esta decoración no solo se debió a su aspecto impresionante, sino también a la generosidad de Carolina al compartir un video tutorial donde explica cómo replicarla. Según su explicación, la manualidad consiste en utilizar envases de refrescos grandes, tubos plásticos y una extensión de luces de colores, creando la ilusión de un gigantesco rollo de luces navideñas similar al que aparece en la película El Grinch.

La originalidad y la dedicación que Carolina pone en cada una de sus creaciones la han consolidado como una referencia en la decoración navideña. Para muchos de sus seguidores, no es solo una influencer, sino una fuente de inspiración que invita a celebrar la Navidad con creatividad y estilo.

El personaje es interpretado por la actriz Christine Baranski. (Captura de pantalla)

Con cada temporada, Carolina Rincón se supera a sí misma, y esta Navidad no fue la excepción. Su capacidad para reinventarse y sorprender la ha llevado a ser comparada con personajes emblemáticos de la cultura popular, convirtiéndola en una verdadera Martha May de la vida real.