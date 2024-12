Emiliano, hermano de Ángela Aguilar, asegura que su prima Majo es su motivación: “Se anda levantando sola”

Emiliano Aguilar aseguró que su prima se abrió paso en la música por sí misma. IG/majo__aguilar IG/emiliano_aguilar.t

Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, es uno de los integrantes de la dinastía Aguilar que se encuentra distanciado de la familia, pues en recientes entrevistas ha asegurado que se quiere abrir paso en la música con esfuerzo propio.

En comparación con Leonardo y Ángela Aguilar, Emiliano no suele compartir escenario con su papá pese a tener interés en la música, por lo que en varias ocasiones se ha mostrado distante de todos los temas que rodean a la familia del “Bandido de amores”.

Desde antes de que la cantante de temas como “En realidad”, “Ahí donde me ven” y “Gotitas Saladas” se casara con Christian Nodal, se sabía que Pepe Aguilar no era cercano a su hijo mayor, lo que terminó por confirmarse cuando el joven no se presentó al matrimonio de su hermana.

Emiliano, hijo mayor de Pepe Aguilar, le reclamó a su padre no haberlo tomado en cuenta para el enlace matrimonial de Ángela. (@pepeaguilar_oficia, @emiliano_aguilar.t)

A partir de ahí, Emiliano ha sido cuestionado por la prensa sobre diversos temas, sin embargo, una de las declaraciones que recientemente sorprendió fue la realcionada con Majo Aguilar, su prima, quien ha decidido alejarse de toda la polémica que rodea a su tío.

Emiliano Aguilar considera a su prima, Majo Aguilar, como una motivación

Hace unos meses, Emiliano habló sobre la lejanía que tiene con su padre en el canal de YouTube GAFE423, donde compartió las carencias que ha atravesado al no querer pedir ayuda de su Pepe Aguilar, pues quiere conseguir las cosas por sí mismo.

“Todos me dicen: ‘oye, carnal, tan fácil sería que tú llegaras con tu papá a decirle: ‘oye, apa, me ayudas con la música y en caliente y ya estás en donde quieres estar en dos meses’. Yo digo: ‘Nel, me la quiero rifar yo solo’. Me ha costado un friego, me han cerrado la puerta muchas veces”, detalló.

La relación entre Pepe Aguilar y su hijo Emiliano se fracturó en 2017, cuando el joven fue detenido en EU acusado de tráfico de personas. (Infobae Especial / Jesús Avilés)

Tal y como lo mencionó el primogénito de Pepe Aguilar, todo parece indicar que está decidido a tener un camino propio, pues en una reciente entrevista para Ventaneando compartió que ve a Majo Aguilar como una motivación para salir adelante solo.

“Yo estoy bien orgulloso con todo lo que está haciendo. Se anda levantando sola también, le anda echando ganas. Yo siempre le he dicho a mi prima que fue como una motivación para mí porque fue la que se abrió de todo y yo también, me abrí de todo y lo quise hacer (...) acá ándamos, echándole ganas”, compartió para el programa de TV Azteca.

Cabe recordar que en más de una ocasión se ha asegurado que entre Majo Aguilar y Ángela Aguilar existe cierta rivalidad por pertenecer a la misma dinastía y ser parte del mismo género musical, por lo que la declaración de Emiliano sorprendió a propios y extraños al no hablar de su hermana como lo hizo de su prima.