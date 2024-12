Vengaboys regresará a México en la edición 2025 del concierto I love dance

Desde Países Bajos, el grupo formado en 1997 mantiene el espíritu de la música pop electrónica (Foto: Instagram)

El grupo de eurodance Vengaboys estará de regreso a la capital mexicana en la edición 2025 del concierto I love dance que cada año se caracteriza por traer a tierra azteca a los mejores exponentes de este género y que alcanzaron la gloria en la década de los años 90.

En días recientes se anunció el cartel de esta fiesta en donde los headliners son precisamente estos cantantes europeos que cuentan con una base de fans de millones de personas alrededor del mundo y que han hecho sonar éxitos como “Boom, boom, boom, boom”, “We like to party”, “Up & down”, “We´re going to Ibiza!”, “Shalala Lala”, entre muchos más.

I love dance 2025

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la edición 2025 del festival I love dance?

La fiesta dance se llevó a cabo el año pasado en el Palacio de los Deportes por primera vez, pero ahora en el 2025 se realizará nuevamente en la sede que los vio nacer: el Pepsi Center WTC, un lugar más íntimo en donde los melómanos tendrán la oportunidad de estar más cerca de sus ídolos musicales.

Este festival de música tendrá dos sedes en el país, el primero se realizará el próximo 4 de abril en dicho centro capitalino, mientras que al día siguiente, el 5 de abril se realizará en Guadalajara, Jalisco en The Lab, cuyos boletos ya están disponibles a la venta.

“Está de vuelta con los éxitos de los 90s y 2000s nuevamente a la Ciudad de México y por segunda vez en Guadalajara. Tras varias ediciones con localidades agotadas”, informaron los organizadores.

“I love dance promete una noche cargada de energía y nostalgia en la que los fans podrán revivir la música que definió a toda una generación, regresa con más fuerza para conquistar la pista de baile con dos noches épicas”, se indicó.

Estos son los otros grupos confirmados

Tanto para la Ciudad de México, como en Guadalajara, además de los Vengaboys, también también están confirmados más artistas que a continuación te presentamos:

2 Unlimited.

O-Zone

Guztavo MX

Azteca

Este concierto tiene como finalidad encarnar la magia de revivir recuerdos a través de la música, desde himnos que se escucharon en los antros en las mencionadas décadas, hasta artistas con las que creció toda una generación.

En la primera edición, en abril del 2019 acudieron más de ocho mil personas, mientras que en el 2022 regresó con una segunda edición con Vengaboys, Corona y Ann Lee; en el 2023 acudieron siete mil personas que disfrutaron a grupos como Ace of Bace, Crystal Waters, Whigfield, entre muchos más.

Mientras que en el 2024 esta fiesta se realizó con la actuación principal de Aqua, LaBouche, Daisy Dee de Technotronics, No Mercy, por mencionar algunos.

