Silvia Pinal reveló antes de morir que Diego Rivera sí le cobró por el cuadro, pero no con dinero

Silvia Pinal, figura icónica del cine y teatro mexicano, falleció a los 94 años, dejando un legado imborrable en las artes escénicas. Con una carrera que abarcó varias décadas, Pinal destacó en múltiples ámbitos, desde el cine de oro mexicano hasta las telenovelas y el teatro musical. Entre sus películas más emblemáticas se encuentran Viridiana de Luis Buñuel, alrededor de las cuales construyó una reputación de versatilidad y talento interpretativo.

La conductora de Mujer, casos de la vida real, tambien dejó una huella imborrable en el arte mexicano, pues fue una de las celebridades que fue retratada por Diego Rivera, uno de los pintores y muralistas más importantes de la historia nacional.

En una entrevista que tuvo con Ventaneando, Silvia Pinal contó detalles acerca de del icónico cuadro pintado por Diego Rivera. Si bien se tenía la idea de que nunca le cobró nada, sí hubo un intercambio que benefició al artista.

“Ni él me pidió ni nada, yo tenía un arquitecto que me dijo ‘por qué no te pinta Diego Rivera’, le dije ‘no, me va a cobrar, imagínate’, y me dijo ‘yo me encargo, yo hablo con el maestro’”, contó Silvia Pinal.

Del mismo modo, la diva del cine mexicano detalló cómo le pagó, pese a que no le cobró ni un solo peso: ”Casi ni me cobró, cobró de otra forma, que se fuera el cuadro a viajar, que sirviera su trabajo para que lo viera la gente, eso se me hizo muy justo, le dije cómo no, pero con v de vuelta”.

La importancia de Diego Rivera para el arte mexicano

Diego Rivera es una figura central en el arte mexicano, conocido por sus distintivos murales que reflejan la historia y la identidad cultural de México. Rivera fue un líder del muralismo mexicano, un movimiento que buscó democratizar el arte llevándolo a espacios públicos. Sus obras son un compendio visual de aspectos políticos, sociales e históricos del país, enfocándose en la lucha de la clase trabajadora y las culturas indígenas.

Entre sus murales más destacados se encuentran los del Palacio Nacional de la Ciudad de México, donde representó la rica y compleja historia de México desde los tiempos prehispánicos hasta la Revolución Mexicana. Su estilo se caracteriza por una fusión de influencias europeas con elementos tradicionales mexicanos, lo que le dio una visión única y poderosa.

Rivera también fue un innovador en su técnica, utilizando el fresco para plasmar sus enormes composiciones. Su impacto trascendió fronteras, influyendo en numerosos artistas a nivel mundial. Además, su vida personal y su relación con la también célebre pintora Frida Kahlo capturaron la atención del público. A través de su arte, Diego Rivera sigue siendo un símbolo de la identidad y el orgullo nacional mexicano, destacando la importancia del patrimonio social y cultural del país.