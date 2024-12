Por qué Natanael Cano canceló su concierto en Nayarit

Natanael Cano hizo que algunos de sus fans se decepcionaran (@DonNataReturned)

El concierto de Natanael Cano en la Plaza de Toros de Tepic, Nayarit, fue cancelado inesperadamente, según informó el empresario Carlos Suro, Director General de Tickstar, la boletera encargada del evento. La razón principal fue la imposibilidad de aterrizar en los aeropuertos de Tepic y Puerto Vallarta debido a la densa neblina, lo que obligó a posponer el espectáculo.

El anuncio de la cancelación se realizó apenas unas horas antes del inicio del concierto, lo que provocó el descontento de los seguidores que ya se encontraban en el recinto, esperando ver al artista. Muchos de ellos expresaron su frustración y cuestionaron la explicación dada, calificándola de irresponsable.

Natanael Cano, conocido como el Rey de los Corridos Tumbados, se disculpó a través de un video dirigido a sus fanáticos y a quienes asistieron a la Plaza de Toros con la esperanza de verlo en vivo. A pesar de sus disculpas, el público sugirió que el cantante podría haber buscado alternativas para llegar a tiempo al evento.

Los boletos para el concierto tenían precios que oscilaban entre los $990 y $3,500 pesos mexicanos, incluyendo el cargo por servicio de la boletera TicketStar. El evento había logrado un lleno total en la Monumental Plaza de Toros de Don Antonio, lo que incrementó la decepción entre los asistentes.

La nueva fecha del concierto o la opción de reembolso de los boletos se anunciará el próximo martes, según lo comunicado por los organizadores.

Natanael Cano y su vinculación por presunto soborno

Natanael Cano, el cantante de corridos tumbados, deberá continuar enfrentando su proceso judicial por el delito de cohecho en Sonora, luego de que un juez de control rechazara la solicitud de suspensión condicional del proceso presentada por su defensa. La decisión se tomó durante una audiencia celebrada el 12 de noviembre, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

La defensa de Natanael Cano había propuesto un plan de reparación del daño que incluía el depósito de 10 mil pesos al fondo de Administración de Justicia y una contribución adicional a una fundación contra el cáncer. Además, se sugirieron obligaciones para el imputado, como residir en un lugar determinado y someterse a la vigilancia del juez de control durante seis meses; sin embargo, la Fiscalía se opuso a la suspensión condicional del proceso, argumentando que no se había realizado una evaluación previa al cantante, lo cual es un requisito esencial antes de emitir una resolución.

El cantante está acusado de cohecho tras sobornar policías que le marcaron el alto por conducir a exceso de velocidad. Crédito: X/@michelleriveraa

El juez, tras escuchar los argumentos de ambas partes, decidió no otorgar la suspensión condicional del proceso, dando mayor peso a las observaciones de la Fiscalía. La FGJES consideró que el plan de reparación del daño y las obligaciones propuestas eran insuficientes y no garantizaban adecuadamente que el imputado cumpliría con sus responsabilidades. De esta manera, se determinó que no existen condiciones suficientes para conceder esta salida alterna al imputado.

El caso de Natanael Cano se originó luego de que se difundieran imágenes en las que se le veía aventando billetes a policías en Hermosillo, Sonora, lo que llevó a las autoridades a presentar cargos por cohecho. La Fiscalía ha manifestado su intención de continuar con el proceso penal, asegurando que se seguirán los procedimientos legales correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del cantante.