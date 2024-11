Esto se sabe sobre la presunta desaparición de Markitos Toys y su hermano KC

Markitos Toys (IG/Markitos Toys)

Luego de que se ayer se reportara el incendio del restaurante de sushi Ranch Roll, ubicado en el fraccionamiento Isla Musala, en Culiacán, Sinaloa, ha transcendido que el influencer Marcos Castro, “Markitos Toys”, y su hermano Kevin Castro, más conocido como “KC”, quienes solían promocionar dicho establecimiento de comida, están desaparecidos, esto en el contexto de la fuerte violencia que se vive en el estado desde hace algunos meses.

El incendio, que presuntamente fue provocado, dañó la fachada y un food truck del establecimiento, coincidió con otro acto similar en la sucursal del restaurante en el Desarrollo Urbano Tres Ríos. En ambos siniestros se escucharon detonaciones de arma de fuego, pero no se reportaron heridos.

Esta cadena de restaurantes es ampliamente conocida en Culiacán porque el youtuber Markitos Toys le ha hecho mucha publicidad, indicando que es uno de los restaurantes en los que come con mayor frecuencia.

Luego de estos incendios, medios locales dieron a conocer la desaparición de los creadores de contenido, a los cuales presuntamente los habrían “levantado” en el Aeropuerto de Culiacán. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado ni negado esta información.

Esto coincidió con el hallazgo del cadáver de Jesús Miguel “N”, conocido como El Jasper, y con la cancelación de vuelos en el aeródromo local.

Markitos Toys es vinculado a Los Chapitos. (Anayeli Tapia/Infobae)

Sobre los vuelos, en redes sociales se viralizó un metraje en el que personal del aeropuerto le da dos opciones a los pasajeros de un avión: quedarse en La Paz, Baja California Sur, o abordar un vuelo a Monterrey, porque por la violencia que se vive en Culiacán, las aeronaves no saldrían hasta el domingo.

Aunque no hubo comunicado oficial por parte del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), que administra esta terminal aérea, la información disponible en su portal web, junto con testimonios y videos difundidos en redes sociales, revelan la gravedad de la situación.

En tanto, el Jasper, de 29 años de edad, amigo cercano de Markitos Toys, fue secuestrado días antes en su domicilio en Quilá, donde sujetos con armas largas entraron y se lo llevaron. Fue encontrado maniatado y con impactos de bala.

Bajo esta situación, la prometida de KC, Ana Gastélum, famosa influencer con 3.4 millones de seguidores en TikTok y 3.2 millones en Instagram, puso en privado sus redes sociales, alimentando aún más las especulaciones sobre el paradero de estos influencers, que suelen presumir su estilo de vida, lleno de autos de lujo, y negocios locales, lo ha convertido en una figura popular entres jóvenes.

Juan Carlos fue asesinado el sábado 19 de octubre por civiles armados con armas de grueso calibre. Crédito: fansdemarkitostoys2.0 / TikTok

Estos jóvenes, conocidos como “Los Toys” fueron señalados por el periodista Raymundo Rivapalacio y el otro creador de contenido Ocran Leaks ―youtuber que habla sobre narcotráfico —, además de la escritora Anabel Hernández, de lavar dinero para el Cartel de Sinaloa, específicamente para la facción de Los Chapitos, los cuales se encuentran enfrentados con La Mayiza, grupo leal a Ismael “El Mayo” Zambada, quien fue entregado a las autoridades estadounidenses a finales de julio de este año por el hijo de su ex socio, Joaquín “El Chapo” Guzmán, Joaquín Guzmán López, detonando así la imparable violencia que este estado norteño ha vivido desde entonces.

En su momento, Markitos Toys respondió a través de sus historias de Instagram, negando las acusaciones y asegurando que su éxito proviene exclusivamente de su trabajo en internet y de sus negocios legales.

“Para todo aquel frustrado, envidioso, sorprendido porque Markitos Toys ha hecho lana estos últimos años... Si sorprende porque me he comprado carros, casas, porque he llevado una mejor vida, yo les voy a decir algo: pónganse a trabajar y lo van a poder hacer”, afirmó.