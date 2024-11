La difícil relación entre Sylvia Pasquel y Silvia Pinal en sus primeros años: “Siempre estaba castigada”

Sylvia Pasquel es hija de Silvia Pinal y Rafael Banquells; nació el 13 de octubre de 1949 (Fotos: Instagram/@silvia.pinal.h)

Aunque muchos artistas consideran la fama como una bendición para sus carreras, algunos de sus seres queridos más cercanos pueden sentirla como una maldición, pues de alguna u otra manera se ven afectados en su cotidianidad. Tal es el caso de Sylvia Pasquel, quien habría atravesado por momentos complicados desde su infancia, no sólo por ser hija de Silvia Pinal, también por los fuertes regaños que recibía por parte de su mamá.

“Era una niña de lo más sumisa, bien portada. Mi mamá me castigaba feo, me pegaba y me metía a la regadera con agua fría. Yo siempre estaba castigada”, declaró Pasquel en una entrevista que concedió para Mara Patricia Castañeda en 2019.

La también actriz dejó entrever que esas situaciones fueron un parteaguas en el tipo de relación que construyó con su madre. Un reflejo de estos problemas quedaron al descubierto en la bioserie ‘Silvia Pinal frente a ti’.

La actriz vivió una infancia dura y era castigada constantemente (Foto: Twitter)

Pese a los fuertes regaños que recibió en su infancia por parte de su mamá, Sylvia Pasquel no le guarda rencor a Silvia Pinal, pues con el paso del tiempo buscó ver el lado positivo de la situación y encontró que, gracias al tiempo que pasaba en su habitación, logró desarrollar algunas aptitudes artísticas.

“Yo creo que por eso desarrollé más la onda artística porque como estaba encerrada en mi cuarto, como los presos, nada más me abrían la puerta para llevarme la comida. Entonces, dibujaba, pintaba, me ponía a cantar, me ponía a actuar, hacía ropa, tejía, vestía a mis muñecas y por eso desarrollé muchos talentos”, comentó.

Pero eso no fue todo, también aprendió a conducir cuando tan sólo tenía nueve años de edad y recordó que uno de los regalos más especiales que le dio Silvia Pinal cuando era adolescente fue usar rímel por primera vez en sus pestañas, utilizar brasier y medias, ya que esas cosas estaban prohibidas cuando era menor.

Sylvia explicó que ahora entiende que su mamá trabajará mucho durante su niñez (Foto: Instagram/@sylviapasqueloficial)

Sylvia Pasquel entendió a Silvia Pinal pero evitó repetir la historia con Stephanie Salas

Cuando Sylvia Pasquel era una niña tuvo que pasar mucho tiempo sola, pues su madre solía trabajar durante casi todo el día. Aunque en ese entonces no comprendía por qué no podía realizar algunas actividades con su madre, posteriormente entendió su amor por la actuación y reconoció que gracias a su entrega logró tanto ella como sus hermanos, Viridiana Alatriste (quien falleció a temprana edad), Alejandra y Luis Enrique Guzmán, tuvieran una infancia sin necesidades materiales.

Posteriormente, Sylvia Pasquel enfrentó una situación similar cuando tuvo a su primera hija, Stephanie Salas. Pero, en lugar de dejarla encerrada en casa al cuidado de una niñera, decidió llevarla consigo a todos lados, a sus llamados en el set o en el teatro, hasta alguna que otra gira.

Sin más, Sylvia Pasquel explicó que ser hija de dos artistas reconocidos a nivel internacional también puede ser una desventaja cuando se siguen sus pasos en la industria del entretenimiento, pues la fama de Silvia Pinal y Rafael Banquells a veces: “lejos de ser una ventaja llega a ser una desgracia”.

La estrella del Cine de Oro Mexicano fue la cabeza de una de las dinastías artísticas más importantes de nuestro país. Foto: Facebook/Silvia Pinal

Fue por esa razón que tomó la decisión de cambiarse el apellido para no ser comparada con ninguno de los dos y así poder forjar una importante carrera. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, pues el nombre de sus padres pesaba tanto que aún así fue comparada con ellos y sus hermanos.

Recordemos que Silvia Pinal, fallecida este 28 de noviembre de 2024, fue una de las actrices más importantes de México. Entre sus filmes más destacados se encuentran Un extraño en la escalera, El inocente, ¡Viva el amor!, Viridiana, El ángel exterminador y Simón del desierto.