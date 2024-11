Frida Sofía podría venir a México a despedirse de Silvia Pinal por petición de Alejandra Guzmán

(Jesús Avilés/Infobae)

Silvia Pinal murió el pasado 28 de noviembre tras complicaciones de salud derivadas de una infección en las vías urinarias. Previo a su fallecimiento, muchos de sus familiares estuvieron en el hospital hasta sus últimos momentos.

Sin embargo, ahora se reveló que aparentemente Frida Sofía -hija de Alejandra Guzmán- habría aceptado venir a México para despedirse de su abuela. Esto marcaría otro evento importante dentro de la dinastía, ya que la joven se ha mantenido distanciada de su progenitora desde hace varios años.

¿Frida Sofía viene a México?

Fue Enrique Guzmán, quien en una entrevista con María Luisa Valdés Doria comentó que Frida Sofía tendría la disposición de viajar a Tierra Azteca para poder dar el último adiós a su querida abuela, dejando así de lado las diferencias y peleas que se han mantenido entre la familia.

“Creo que sí (va a venir Frida) porque hoy hablé con ella. Yo no, su mamá y Silvia escuchó a Frida. No digo que Silvia contestara porque no contesta nada”, señaló el cantante de La Plaga poco antes de que la Diva del Cine de Oro Mexicano falleciera.

(Instagram)

Hasta el momento, Frida Sofía no ha revelado si efectivamente se encuentra viajando hacia el país, no obstante, sí se hizo presente en redes sociales para despedirse de su abuela.

“Estoy aprendiendo lentamente que aún si reacciono no cambiaré nada. No haré que de súbito la gente me ame o me respete, no cambiaré mágicamente sus pensamientos. A veces es mejor sólo dejar que las cosas sean, soltar a las personas, no pelear por cierres, no preguntar por explicaciones, no perseguir respuestas y no esperar que la gente entienda de donde vienes”, mencionó en un video en Instagram y después añadió:

“Lentamente estoy aprendiendo que la vida se vive mejor cuando no te centras en lo que sucede alrededor tuyo y mejor te enfocas en lo que pasa en tu interior. Trabaja en ti y en tu paz”.

La hija de Alejandra Guzmán rompió en llanto (Instagram, ifridg)

*Información en desarrollo