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Miau Fest 2026: fechas, detalles y todo lo que debes saber sobre el carnaval gatuno en CDMX

Con una temática de “Catrnaval”, el evento busca abrir un espacio para los amantes de los gatos mientras inspira una noble causa por el bienestar animal

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¡Llega el Catrnaval! Magia, gatos y comunidad en Miau Fest 2026. Montaje: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
¡Llega el Catrnaval! Magia, gatos y comunidad en Miau Fest 2026. Montaje: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Con una propuesta que combina cultura, entretenimiento y causa social, la Ciudad de México se prepara para recibir la onceava edición de Miau Fest, un evento que este 2026 se transforma en un colorido “Catrnaval” dedicado a celebrar el amor por los gatos y fomentar la adopción responsable.

La cita será los días 16 y 17 de mayo en el Huerto Roma Verde, ubicado en la colonia Roma Sur, donde se espera la asistencia de cientos de personas interesadas en sumarse a esta experiencia comunitaria.

Durante dos días, de 11:00 a 20:00 horas, el espacio se llenará de actividades pensadas para todo público. El programa contempla la participación de ilustradores, presentaciones musicales dentro del segmento Ritmos Internacionales, conciertos dirigidos a infancias, talleres y una variada oferta gastronómica en la zona denominada “Sabores del Catrnaval”. Además, más de 70 marcas formarán parte del “Mercado Gatuno Internacional”, donde se podrán adquirir productos temáticos, artesanales y de diseño independiente.

Miau Fest 2026: una fiesta con causa en apoyo a gatos rescatados. Foto: (Miau Fest FB)
Miau Fest 2026: una fiesta con causa en apoyo a gatos rescatados. Foto: (Miau Fest FB)

Uno de los ejes principales del evento es su carácter solidario. La entrada no tiene costo fijo, pero se solicita un donativo en especie, el cual será distribuido entre 13 albergues, asociaciones y organizaciones civiles dedicadas al rescate y cuidado de gatos. Estos espacios, que enfrentan diariamente retos económicos y operativos, dependen en gran medida del apoyo ciudadano para continuar con su labor.

Entre las organizaciones participantes se encuentran Ikigat Acompañando Maullidos A.C., Junior & Cats, Pandiasilo Albergue Oficial, 31gatitos, Bananito’s House, Proyecto Gatto CDMX, Refugio Mi Primer Maullido A.C., Prensa Animal, Gatolectivo, Catacumberitos, RESCATS-gatitos, A_dog_ta Res_cat_a y Vida Animal del Huerto Roma Verde. Todas ellas trabajan en el rescate, rehabilitación y búsqueda de hogar para gatos en situación vulnerable.

El evento también contará con el “Barrio Michi Consciente”, un espacio dedicado a visibilizar la labor de los albergues y promover la adopción responsable. Aquí, los asistentes podrán conocer historias de rescate, interactuar con algunos de los animales y obtener información sobre cómo apoyar de manera continua.

Donar, adoptar y celebrar: el corazón solidario del Miau Fest. Foto: (Miau Fest FB)
Donar, adoptar y celebrar: el corazón solidario del Miau Fest. Foto: (Miau Fest FB)

Un elemento distintivo de esta edición es la figura de Mimí, una gatita carey que habita libremente en el Huerto Roma Verde y que protagoniza el cartel oficial del evento. Su presencia simboliza la importancia del respeto y cuidado de los animales en entornos comunitarios, así como el trabajo que realiza el área de bienestar animal del recinto.

Asimismo, el festival contará con la participación de emprendimientos enfocados en el mundo felino, como Moda Mich, con ropa temática; El Rincón del Gato, con piezas artesanales pintadas a mano; y Sirius Cat Store, que ofrecerá accesorios y productos para mascotas, además de la presencia de su carismático “CEO”, un gato que forma parte de la experiencia del stand.

Más allá del entretenimiento, Miau Fest busca consolidarse como una plataforma de concientización sobre el bienestar animal. A través de actividades lúdicas y culturales, el evento invita a reflexionar sobre la importancia de la adopción, el cuidado responsable y el apoyo a quienes dedican su labor al rescate de animales.

De esta manera, el “Catrnaval” no solo promete ser una celebración llena de color y creatividad, sino también una oportunidad para construir comunidad y generar un impacto positivo en la vida de decenas de gatos que esperan una segunda oportunidad.

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