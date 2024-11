Cuando Silvia Pinal se negó a posar desnuda para Diego Rivera

Silvia Pinal reconoció que ella fue quien le pidió a Diego que la pintara (Foto: Twitter)

Murió Silvia Pinal a los 93 años de edad, este jueves 28 de noviembre de 2024 fue confirmada su partida tras pasar varios días en el hospital internada, en la Ciudad de México. Fue una de las actrices icónicas de la Época de Oro del Cine Mexicano, en su trayectoria debutó como actriz a sus 17 años con un papel pequeño en la película Bamba. La famosa se le considera como pionera del teatro de comedia musical y de la televisión en el país.

Cuando Silvia Pinal tenía 25 años tuvo el privilegio de ser pintada por el mismo Diego Rivera, quien fue esposo de la también pintora mexicana Frida Kahlo.

En múltiples ocasiones la famosa fue cuestionada acerca del cuadro que le pintó el famoso muralista mexicano. En varias entrevistas la artista confesó que Manuel Rosen Morris, quien estuvo encargado de la construcción de su casa en el sur de la ciudad, le sugirió que le pidiera a Diego su trabajo y ante esto Silvia respondió:

“¿Cómo le voy a pedir tal cosa? Estás loco, yo no tengo tanto dinero”.

Así Pinal fue convencida y posó para Rivera durante tres meses. En dicho cuadro aparece con un vestido muy elegante y entallado en color negro, el cual resaltaba la figura de la actriz; la prenda fue creada por el conocido diseñador Tao Itzo, el creador de diversas piezas que utilizó la actriz a lo largo de muchos años, al igual que la popular cantante, Lola Beltrán.

La actriz conoció a Rivera gracias a un amigo en común (Foto: Twitter)

Desde el inicio de las diferentes pláticas entre Rivera y Pinal, el muralista le confesó a la artista que sería una extraordinaria musa para un retrato al desnudo, o con prendas que tuvieran transparencias; no obstante la primera actriz no aceptó la propuesta, pero le dijo que prefería modelar para algo más recatado, pues no quería incomodar a sus visitas.

“Mire maestro yo estoy muy preocupada, usted es muy famoso, mi cuadro está divino pero yo necesito saber cuánto me va a cobrar”, reveló Pinal para el programa Hoy.

La pintura fue un regalo de Diego Rivera, se la entregó a Silvia Pinal el 3 de noviembre de 1956 y fue colocada en un lugar muy especial en la mansión de la actriz. Incluso, se considera que la pintura está valuada en más de USD 3 millones.

“El cuadro le gustó mucho a él, lo usó bastante y hasta el día hoy el cuadro deambula por donde me lo piden porque yo lo presto a toda la gente que me lo pide”, manifestó Silvia en una otra entrevista con Gustavo Adolfo Infante. La pieza formó parte de su conocido programa Mujer, casos de la vida real.

La famosa ha mostrado en varias ocasiones la pintura en redes sociales y entrevistas (Foto: captura de pantalla/ YT Hola TV)

Este cuadro desató una serie de rumores al respecto del posible romance entre Diego y Silvia, pero solo fueron cercanos por su trabajo artístico. Existieron especulaciones de que el pintor mexicano le coqueteó, pero, en su momento la emblemática actriz respondió lo siguiente:

“El maestro era muy lindo, todo un poeta, con una sensibilidad a flor de piel pero conmigo fue un caballero y jamás hubo nada de nada. Era muy cariñoso, me escribió algunos versos pero hasta ahí”, declaró Silvia.

“Tienes un brillo particular, como si estuvieras iluminada, como un ángel. Es más, te estoy pintando desde que te vi”, mencionó la primera actriz acerca de la primera impresión que tuvo el muralista sobre ella.