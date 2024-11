Critican a Yuliana Martínez, ganadora de La Voz, por presumir que su esposo rentó una sala de cine para ver Wicked

"Wicked" - Ariana Grande Cynthia Erivo (Créditos: Universal Pictures)

Yuliana Martínez ganó el reality La Voz hace unos años y desde entonces, ha sumado una sólida base de seguidores. Tras el estreno de Wicked, la cantante presumió que su esposo había rentado toda la sala de cine para que pudiera entonar todas las canciones sin molestar a los demás.

Aunque Yuliana quiso evitar incomodar a las otras personas cantando en plena película, de todas maneras recibió una gran oleada de insultos por compartir su experiencia en redes sociales.

Ella se dejó ver entusiasmada antes de la película e incluso grabó varios videos más mostrando que los trabajadores del cine no habían entendido el vaso que quería, pero su TikTok fue republicado en páginas masivas de memes y fue muy atacada.

La cantante presumió el detalle que tuvo su esposo y recibió insultos Crédito: (TikTok/@yulianamartinezyuli)

Hubo quienes trataron de asegurar que no había comprado todos los boletos de la sala, si no que había esperado a la última función y supuestamente grabó cuando aún no habían entrado todos los espectadores. Otras personas la juzgaron por su físico.

Ante todos los insultos, Yuliana se mostró feliz y se mantuvo con actitud resiliente, destacando que había logrado ver su película favorita e incluso conmoverse hasta las lágrimas mientras cantaba. En respuestas, Yuliana mencionó que fue la primera obra teatral que pudo ver en Broadway cuando tenía 13 años.

Ante los insultos sobre su físico, Yuliana respondió: “Que sigan hablando pues... la gordita esta TRIUNFANDO MAMI”, además, mostró que su esposo la invitó al cine regalándole un pastel temático.

(Captura de pantalla)

Cabe señalar que en todo momento, se vio que no había más personas en la sala, incluso los trabajadores del cine al que fue “se olvidaron de ellos” y cerraron las puertas antes de que terminara la función, por lo que tuvieron que salir por un lugar alternativo.

Estos fueron algunos de los comentarios que recibió la ganadora del reality de canto, cabe señalar que también hubo opiniones positivas que consideraron el rentar toda la sala como un acto tierno.

“Yo también tuve la sala sola para mí y sin rentarla simplemente nadie quiere ir a ver wicked”, “Eso fue muy Jack Ross de su parte”, “si yo fuera el novia le rentara el Smart fit”, “ya basta yo no parí a Adrian Marcelo”, “No lo rentó, es que nadie fue a ver”, “yo las menos esquizofrenica, inventando qué me rentaron la sala de cine cuando claramente madre quiere ir a ver Wicked”, entre otros.