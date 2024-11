El Mimoso fue detenido en Monterrey por una acusación de violencia familiar

El cantante fue señalado por cometer violencia familiar contra su esposa Crédito: Cuartoscuro

El Mimoso es cantante de La original Banda El Limón y recientemente fue detenido en Monterrey, fue señalado por cometer violencia familiar en contra de su esposa Maria Elena.

La mujer reveló que las agresiones habrían comenzado con jaloneos y apretujones hasta llegar a empujarla e incluso ahorcarla contra la pared, de acuerdo con lo que reveló a Chismorreo.

En su momento, El Mimoso hizo un video negando dichas agresiones y dijo “que Dios me quite la vida en este momento si alguna vez he tocado de esa manera a una mujer”.

Luis Antonio López —nombre del cantante— sólo estuvo detenido algunas horas en Monterrey, pues se comprometió a comparecer en una audiencia en línea.

Mientras se lleva a cabo ese proceso, El Mimoso no puede salir del estado de Nuevo León, por lo que existen dudas sobre lo que pasará con su concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Asegura que sus diferencias con su esposa es por temas económicos. Créditos: (Facebook: El Mimoso).

Cabe señalar que este arresto se había anticipado desde junio, pues el cantante acusado de agresiones físicas en contra de su esposa no acudió a la audiencia.

“Llevo meses siendo violentada física, psicológica y emocionalmente por mi aún esposo, Luis Antonio López Flores -’El Mimoso’-”. Ella destacó la existencia de dos carpetas de investigación; una de agosto y otra de diciembre de 2023.

Luis Antonio López ‘El Mimoso’, conocido por su trayectoria como ex vocalista de Banda El Recodo, enfrenta acusaciones de violencia doméstica. Su esposa, María Elena Delfín Valdez, hizo públicas estas acusaciones a través de un video en redes sociales el 15 de enero, donde detalló episodios de violencia física y psicológica que, según ella, ha sufrido de manera sistemática por parte del cantante.

Delfín Valdez explicó que ha presentado denuncias ante las autoridades de Monterrey, con dos carpetas de investigación abiertas desde agosto y diciembre de 2023. Sin embargo, decidió acudir a las redes sociales debido a la falta de acciones concretas por parte de las autoridades. En su declaración, expresó su temor por su vida y responsabilizó a Luis Antonio López Flores y a las autoridades de cualquier cosa que pudiera sucederle.

Este escándalo surge justo antes de que ‘El Mimoso’ reciba un reconocimiento en el Paseo de la Fama de Las Vegas, donde se le otorgará una estrella en honor a su carrera de más de 30 años en la música regional mexicana. Nacido el 21 de noviembre de 1979 en La Concordia, Sinaloa, López mostró desde joven su talento para el canto, integrándose a diversas agrupaciones de banda en su adolescencia, lo que le permitió recorrer el circuito musical local en busca de reconocimiento.