Reviven la vez que Pepe Aguilar fue humillado por Raúl Velasco | VIDEO

Pepe Aguilar, una de las grandes figuras de la música regional mexicana, vivió un episodio incómodo al inicio de su carrera. Fue durante una emisión de Siempre en Domingo, el icónico programa conducido por Raúl Velasco, donde el cantante fue humillado públicamente por su fallido intento de incursionar en el rock. Décadas después, este momento ha sido rescatado por redes sociales, generando reacciones divididas entre quienes lo consideran una lección de vida y quienes critican la actitud del conductor y su padre, Antonio Aguilar.

En aquella transmisión, Raúl Velasco decidió recordar la etapa en la que Pepe Aguilar se alejaba de la música ranchera para intentar triunfar como roquero. Frente a un foro repleto y las cámaras, Velasco introdujo un video de 1988, perteneciente al programa Estrellas de los 90, donde Pepe aparecía en su faceta como rockero. Aunque para el cantante este periodo formó parte de su evolución artística, el contexto hizo que el momento se convirtiera en algo bochornoso.

Antonio Aguilar, invitado también al programa, aprovechó la oportunidad para compartir detalles sobre esa etapa de su hijo. Entre risas y sin medir las consecuencias, relató cómo Pepe le confesó en su juventud que no deseaba seguir con la tradición familiar de la música ranchera.

“Llega y me dice muy formal: ‘Papá, quiero hablar contigo muy en serio. Yo no voy a ser charro, yo voy a ser rocanrolero’. Me dio una puñada en el corazón y dije: ‘Bueno, mijito, está bien’”, recordó el legendario cantante.

Las lecciones de Antonio Aguilar

En su relato, Antonio Aguilar expuso cómo su hijo reunió a un grupo de roqueros y se dedicó por completo al proyecto, utilizando sus ahorros de infancia para financiar su aventura. A pesar del esfuerzo, el éxito no llegó. “Un día llega y me dice: ‘Papá, dejé el rock and roll porque no pegué en eso’. Me sentí muy triste por él, pero comprendí que era parte de su aprendizaje”, confesó Antonio.

Cuando Pepe intentó intervenir para que la conversación concluyera, diciendo: “Yo creo que ya le paramos ahí”, su padre lo interrumpió. Antonio Aguilar insistió en contar el final de la historia, calificándola como un momento “filosófico”. Entre risas, recordó cómo Pepe, tras recibir un regaño, le respondió con una frase que marcó el momento: “Mira, papá, yo me equivoqué tres años, y tú te equivocaste cuatro porque hiciste 18 películas de catrín y no pegaste. Me hubiera sentido muy defraudado si no me dejabas hacer mi rock and roll”.

A pesar de la incomodidad de aquel momento, Pepe Aguilar aprovechó el espacio para reflexionar sobre su etapa como rockero. Aunque admitió que no fue rentable, la calificó como una experiencia enriquecedora. “Fue una experiencia bonita”, aseguró, recordando que tuvo la oportunidad de realizar una gira junto a bandas como Caifanes y Neón. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de bromear: “En lo económico, la verdad, no fue lo mejor”.

El segmento cerró con una interpretación de “Tu Traición”, en la que padre e hijo dejaron de lado las anécdotas para compartir su talento musical en el escenario.

Reacciones en redes sociales

Décadas después, el video de este episodio volvió a viralizarse gracias a cuentas como La Camaleona. La grabación despertó opiniones encontradas entre los usuarios. Mientras algunos aplaudieron la enseñanza que Antonio Aguilar dejó a su hijo al permitirle equivocarse, otros cuestionaron la necesidad de exponerlo de esa forma en un programa tan popular.

“Mira, Don Antonio Aguilar dejó que su hijo solito fuera y aprendiera la lección, pero no anduvo pagando para que hablaran bien de él”, comentó un usuario en referencia al apoyo paternal. Otros, en cambio, criticaron duramente la carrera de Pepe Aguilar: “Siempre copiando la fórmula del papá y los abuelos, porque ellos mismos no pegan” o “Ni de charro pegó tanto”.

Este episodio, aunque incómodo para Pepe Aguilar, dejó en claro la importancia del aprendizaje a través de la experiencia. Para Antonio Aguilar, permitir que su hijo explorara su pasión por el rock fue una forma de enseñarle a asumir riesgos y aprender de los errores. Hoy, Pepe Aguilar es una de las figuras más influyentes del regional mexicano, con una carrera consolidada que refleja tanto el legado de su familia como sus propios méritos.

