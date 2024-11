Ingreso Ciudadano Universal para personas de 57 a 59 años: gobierno de CDMX alerta por página falsa para registro

El programa otorga un apoyo económico de dos mil pesos bimestrales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien) de la Ciudad de México (CDMX) alertó a los capitalinos sobre la difusión de un supuesto enlace para registrarse al programa Ingreso Ciudadano Universal para personas de 57 a 59 años.

El programa tiene la finalidad de mejorar los ingresos de las personas residentes de la capital, a través de un apoyo económico de dos mil pesos bimestrales de manera directa y sin intermediarios.

Fue por medio de su cuenta de X (@SEBIEN_cdmx) que la dependencia dio a conocer que el enlace es falso, debido a que la única forma de registro es en los módulos de participación ciudadana.

“A las y los capitalinos se les informa que, se ha difundido un enlace para registrarse al programa Ingreso Ciudadano Universal para personas de 57 a 59 años. Es totalmente FALSO, la única forma de registro es mediante los módulos de participación ciudadana”, escribió.

Ingreso Ciudadano está dirigido a habitantes de la Ciudad de México y otorgará el apoyo para “garantizar un mínimo de bienestar y consumo para los hogares”.

Para acceder al programa, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

1. Tener al momento de la inscripción al programa 57 años cumplidos a 59 años 10 meses.

2. Radicar permanentemente en la Ciudad de México.

3. No contar con otras ayudas económicas gubernamentales de la misma naturaleza.

4. La solicitud de incorporación al programa será persona y directa por la persona interesada.

Además, se deberá presentar en original y fotocopia al momento de la inscripción, la documentación que formará parte integral del expediente:

a) Identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector del INE, cédula profesional, pasaporte)

b) Acta de nacimiento (solo en el caso de que no sea visible la fecha de nacimiento en la identificación oficial).

c) Clave única del registro de población (CURP), en caso de no ser visible en los documentos de identificación oficial.

d) Comprobante de domicilio vigente con antigüedad no mayor a tres meses (recibo telefónico, agua, contrato de arrendamiento, constancia de residencia, etc.), en caso de que no sea visible en la identificación oficial.

Para el ejercicio fiscal 2024 se prevé beneficiar a 20 mil personas, dando atención prioritaria a aquellas que habiten en unidades territoriales de bajo y muy bajo índice de desarrollo social, según se lee en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Mientras que para 2026 se espera incorporar 40 mil nuevos beneficiarios acumulando un total de 85 mil y para el 20230 se prevé tener cobertura total para las personas de 57 a 59 años.