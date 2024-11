Rogelio Ramírez de la O comparece en Congreso para explicar Paquete Económico 2025

Secretario de Haciendo y Crédito Público comparece ante la Cámara de Diputados (EFE/ Isaac Esquivel)

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, compareció este miércoles ante las y los diputados federales tras la presentación del Paquete Económico 2025, que tiene que ser discutido antes de su aprobación. Durante su participación el secretario tendrá que explicar el proyecto.

La sesión en la Cámara de Diputados arrancó pasadas las 11:30 horas. Se acordó que cada grupo parlamentario podría pudiera hacer cuestionamientos al funcionario, ejercicio que se realizaría en dos ocasiones.

“Este conjunto de documentos refleja una política enfocada en priorizar al pueblo de México, impulsar la inversión en sectores estratégicos y reafirmar nuestro compromiso con la sostenibilidad y la prudencia fiscal, este paquete marca el inicio de un nuevo gobierno que comparte con el saliente una visión de desarrollo, con justicia social, donde el Estado asume un papel activo como promotor del bienestar colectivo y reconoce como derechos fundamentales el acceso a la educación, la salud y una vivienda digna”, compartió al arrancar su comparecencia Ramírez de la O.

Programas sociales se benefician con el Paquete Económico 2025. | Crédito: Cuartoscuro

En días pasados, los legisladores de la oposición reclamaron y criticaron que el Paquete Económico promueve recortes al sector Salud, Medio Ambiente, Seguridad Pública, Cultura, Educación -en particular a las Universidades Autónomos del país. Aunque, Morena ha justificado la disminución como parte de un ajuste en áreas específicas para cumplir con las políticas propuestas por el gobierno federal.

Al ofrecer detalles sobre el Paquete Económico, el secretario aseguró que para el próximo año no se espera el aumento de impuestos, pues consideran que habrá una mayor eficiencia recaudatoria, ampliando la base tributaria y una mejora en la fiscalización.

“Es importante subrayar que no habrá aumento de impuestos en 2025. Confiamos que la eficiencia recaudatoria y la digitalización fiscal liderada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones ampliaran la base tributaria y mejorarán la fiscalización”, comentó Rogelio Ramírez de la O.

¿Por qué la reducción de prepuesto para Medio Ambiente?

Una de las preguntas que planteó la oposición fue respecto al ‘exagerado’ recorte en el presupuesto a la Secretaría de Medio Ambiente en comparación con el año anterior, lo cual provocó inconformidad por la relevancia de la dependencia. Al respecto, mencionó que el año 2024 se destinó una gran cantidad de presupuesto derivado a los proyectos que se realizaron, principalmente en el tema hídrico., mismos que se concluyeron este año.

Es por lo anterior que se ve reflejado una drástica reducción al ya no necesitar de este presupuesto para los proyectos.

“El gasto del año anterior es muy alto porque contiene la conclusión de proyectos grandes, esos proyectos grandes se concluyen y no necesariamente no tiene que replicarse el mismo proyecto el siguiente año en la misma cantidad, por eso es que hay un reflejo de que en un año de gasto alto sigue un año en donde ya no hay esos proyectos, va haber otros proyectos, por eso es que se notan esas bajas. Se concluyeron, la Presa El Cuchillo, (en) Nuevo León, la Presa Picacho, el Distrito de Riego en Santa María, y el proyecto Agua para la Laguna, consecuentemente esos niveles de gasto no tienen una réplica de espejo en el año 2025″, dijo el secretario.