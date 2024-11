Cuál es el significado oculto del mensaje que Cazzu publicó en redes tras su escándalo con Nodal y Ángela Aguilar

Cazzu compartió un adelanto de sus próximo lanzamiento musical. (Infobae Especial: Jovani Pérez)

Julieta Cazzuchelli, mejor conocida en el medio artístico internacional como ‘Cazzu’, reapareció en su cuenta oficial de Instagram, aproximadamente dos meses después de su última publicación, para compartir imágenes inéditas de su posible regreso a la industria musical tras convertirse en madre de una niña llamada Inti y enfrentar su escandalosa ruptura con Christian Nodal.

La ‘Nena Trampa’ publicó 13 fotografías, donde aparece en un gimnasio, un estudio de grabación y en su casa junto a su bebé de un año de edad.

Asimismo, posteó dos fotografías con texto que llamaron mucho la atención de los usuarios de la plataforma por el supuesto significado oculto del contenido; una pertenece a un documento de Google titulado ‘Versión Final - Todos los capítulos’ que podría tratarse de un libro sobre el reggaetón que habría escrito en estos últimos meses, mientras que la otra es un fragmento El huésped, un cuento de la escritora mexicana Amparo Dávila que se publicó por primera vez en 1959 como parte de la colección de relatos ‘Tiempo destrozado’.

El fragmento que aparece en la foto de la cantante, pertenece al cuento "El Huésped de Amparo Dávila. (@cazzu)

¿Cuál es el significado oculto del mensaje que Cazzu publicó en redes?

La grafóloga mexicana, Maryfer Centeno, retomó el fragmento del cuento ‘El Huésped’ que la interprete argentina publicó en sus redes sociales para develar su presunto significado oculto.

“¿Pero qué podemos hacer las dos solas? Solas, es verdad, pero con un odio... Sus ojos tenían un brillo extraño. Sentí miedo y alegría. La oportunidad llegó cuando menos la esperábamos. Mi marido partió para la ciudad a arreglar unos negocios. Tardaría en regresar, según me dijo, unos veinte días”, se lee.

Según la también colaboradora del programa ‘Hoy’, Julieta Cazzuchelli habría seleccionado ese fragmento del cuento con una intención: está sanando.

Internautas aseguran que este cuesto es una indirecta para Christian Nodal y Ángela Aguilar. (Jovani Pérez/Infobae)

“No me parece que esta hojita sea escogida de la nada, me parece que esta hojita es el claro ejemplo de que esta mujer esta en reconstrucción, de una mujer que está dispuesta a decir absolutamente todo lo que siente... una mujer a la que no lograron tirar”, comentó en TikTok.

“Dice ‘nos hemos quedado solas’, de alguna forma es lo que ella está retomando y le está dando de alguna forma validez.”

Finalmente, Centeno aplaudió la manera en que Cazzu ha enfrentado su maternidad, rompimiento amoroso y los escándalos mediáticos derivados de ello: “No está negando lo que le dolió, al contrario, lo está reconocimiento y está haciendo arte con eso (...) Se debe a que te vas recuperando a ti misma, estás recordando quién eres, en especial, después de los duelos, después de las caídas. Lo está haciendo increíble”.