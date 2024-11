Maxine Woodside denuncia ataques por criticar a Christian Nodal; exhibe hipocresía y machismo en los detractores de Ángela Aguilar

Maxine Woodside denunció que ha sido blanco de ataques en redes sociales luego de criticar a Christian Nodal. (Todo Para la Mujer / YouTube)

Maxine Woodside arremetió contra los detractores de Ángela Aguilar y expuso que ha sido blanco de ataques en redes sociales por señalar hipocresía y machismo entre quienes centran sus críticas en la intérprete, pero deslindan a Christian Nodal de toda responsabilidad en el culebrón que significó su ruptura con Cazzu.

Hace unas semanas, ‘La Reina de la Radio’ opinó sobre una iniciativa que pedía a la revista Glamour Latinoamérica retirar la distinción de “Mujer del Año” a Ángela Aguilar, bajo el argumento de que no era un buen ejemplo para las mujeres mexicanas. Para Woodside, la iniciativa, así como los ataques contra Ángela Aguilar, eran un exceso.

“La han crucificado, han exagerado”, expresó la periodista, quien destacó que en contraparte, Christian Nodal apenas ha sido rozado por la controversia. “Las dos mujeres se están haciendo pedazos, y él, sonriendo y llenando escenarios. Es injusto”, dijo Maxine Woodside en referencia a sendas entrevistas concedidas por Ángela Aguilar y Cazzu, donde expusieron versiones diametralmente opuestas sobre su supuesto triángulo amoroso con Nodal.

Tras la polémica en los Kids Choice Awards, Pepe Aguilar se pronunció públicamente contra el acososdigital. (gordoelpugaguilar / Instagram)

Maxine Woodside denuncia ataques

Esta postura crítica convirtió a maxine Woodside en blanco de ataques. En una reciente emisión de Todo para la Mujer, la locutora insistió en su postura sobre el tema: “Lo que digo es ‘el que tiene la culpa es él, no ella’ y me criticaron porque dije que Nodal era el culpable. ¿Quién tenía bebé recién nacido? Él, por cierto, una bebé preciosa”, argumentó ‘La Reina de la Radio’.

Una de sus colaboradoras coincidió, pero sostuvo que parte de las críticas que Ángela Aguilar ha recibido han sido por su culpa, y citó una entrevista de ABC News, donde la artista afirmó que su noviazgo con Christian Nodal no tuvo daños colaterales, versión que fue desmentida por Cazzu.

No obstante, Woodside insistió en que Ángela Aguilar ha concentrado la mayoría de los ataques, pese a tener menor porcentaje de responsabilidad en la polémica. “¿A qué hora han criticado a Nodal? No lo han criticado para nada... No como a Ángela. El que tenía un compromiso, el que tenía un bebé era él, no ella. Ella era soltera, lo conocía desde hace mucho y cuando él le dijo ‘vamos a casarnos’, dijo sí”.

Finalmente, Maxine Woodside expresó su deseo porque la conversación en redes sociales cambie de rumbo y los internautas dejen descansar a Ángela Aguilar quien, de acuerdo con versiones surgidas en redes sociales, atraviesa una crisis personal luego de ser abucheada durante su participación en los Kids Choice Awards. “Es demasiado, no es para tanto para que estén echando tanto hate a Ángela. Ya denle vacaciones, (la critican) nomás porque es mujer”, afirmó Maxine Woodside.

Maxine Woodside arremetió contra Christian Nodal, a quien culpó de los ataques contra Ángela Aguilar. (nodal / Instagram)