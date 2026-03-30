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Jorge D’Alessio confirma crisis matrimonial con Marichelo Puente: “Un momento complicado”

El cantante hizo frente a rumores que surgieron en redes sociales, donde su esposa dejó de seguirlo junto al resto de integrantes de Matute

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Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)
Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)

Jorge D’Alessio, líder del grupo Matute, confirmó que atraviesa una crisis matrimonial con su pareja Marichelo Puente.

Abordado por reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México, D’Alessio se mostró sorprendido y molesto por el interés de la prensa en su vida personal.

Al ser cuestionado sobre los rumores que cobraron fuerza en redes sociales, el músico indicó que nunca ha hablado de su vida privada y que no comenzaría ese día.

“¿Alguna vez me han visto hablar de mi vida personal? ¿Ustedes creen que lo voy a hacer? No tengo ninguna necesidad de darle explicaciones ni a sus programas, ni a ustedes, ni a nadie", indicó a Ventaneando.

Explota contra la prensa rosa

Hijo de los cantantes Jorge Vargas y Lupita D’Alessio, Jorge ha lidiado con la prensa desde que era un niño. No obstante, aseguró que ha conducido su carrera lejos de los escándalos y que se ha diferenciado de trayectorias que recurren a los programas de espectáculos para tener proyección.

“Hay gente que tiene la necesidad de salir en estos programas, yo, gracias a Dios, no. No tengo por qué darles explicaciones de nada. Lo que pasa es que los medios de comunicación viven con la arrogancia de creer que un artista tiene que dar explicaciones de su vida privada y están en una mentira muy grande. De mi vida personal nunca he hablado. No voy a empezar hoy”.

Admite crisis matrimonial

Tras abordar temas relacionados con su proyecto musical, D’Alessio confesó que su matrimonio atraviesa un mal momento: “Está tranquilo (su corazón), pasando por un momento complicado, pero tranquilo”, indicó.

Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram)
Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram)

Así surgieron los rumores

De acuerdo con Rosario Murrieta, jefa de información de Ventaneando, el músico no esperaba que su crisis matrimonial fuera expuesta. El fin de semana, la conversación aumentó luego de que la popular creadora de contenido Chamonic1 destacara que Marichelo Puente había dejado de seguir en redes sociales a su esposo y al resto de los integrantes de Matute.

Los rumores cobraron fuerza gracias a las interacciones de D’Alessio y Puente. El músico compartió una fotografía junto a sus hermanos Ernesto y César donde escribió: “El corazón sana y se levanta cuando estamos los tres juntos”.

Por su parte, Marichelo Puente pasó el fin de semana en un destino de playa, presuntamente Acapulco. La acompañaron su hermana Anahí y sus hijos, además de su padre, el cantante español Enrique Puente López.

Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)
Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)

Hasta el momento, la celebridad de televisión no se ha pronunciado en torno a los rumores y las declaraciones de su esposo sobre su matrimonio.

En febrero pasado, Jorge D’Alessio y Marichelo se habían mostrado unidos por su hijo, quien fue mordido por un tiburón mientras vacacionaban en Tulum, Quintana Roo.

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