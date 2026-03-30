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México vs Ghana: estos son los precios de las entradas para ver al tricolor en Puebla

Después de enfrentarse al Valencia en 2024, la selección mexicana regresa al Estadio Cuauhtémoc para continuar su preparación de cara al Mundial 2026

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México vs Valencia
Después de enfrentarse al Valencia en 2024, la selección mexicana regresa al Estadio Cuauhtémoc para continuar su preparación de cara al Mundial 2026. (X/@miseleccionmx)

Este lunes comenzó la preventa de boletos para el encuentro amistoso que sostendrá la selección mexicana frente a Ghana el próximo 22 de mayo de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, como parte de su preparación para la Copa del Mundo 2026.

La primera fase de venta de boletos es exclusiva para clientes Banorte y ya se encuentra disponible desde las 9:00 horas de este día a través de la plataforma de Boletomovil.

Precios de las entradas

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Tigres UANL - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - February 15, 2026 General view inside the stadium as players and referees line up before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
El Estadio Cuauhtémoc se prepara para recibir a México vs Ghana. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Después del costo de los boletos para el partido contra Portugal, el elevado precio de los mismos ha sido un tema de conversación, ya que algunos consideran que estos no corresponden al rendimiento del equipo dentro de la cancha.

Si planeas asistir a Puebla para ver a la selección mexicana, te compartimos el costo de las entradas en cada zona para que disfrutes del juego ante Ghana:

  • Rampas sur y norte: 1183 pesos
  • Rampas oriente y poniente: 1419 pesos
  • Cabecera sur y norte: 2127 pesos
  • Platea plus: 2717 pesos
  • Platea poniente y oriente: 3189 pesos

Este encuentro marcará la primera visita de la Selección Mexicana a territorio poblano contra otro país en 19 años, aunque en 2024 el tricolor tuvo un partido amistoso en el Estadio Cuauhtémoc frente al Valencia de España.

Cómo comprar tus boletos paso a paso

Hombre de edad avanzada sonriendo, vestido con gorra y sudadera de entrenamiento negros con detalles verdes y el logotipo de la Selección Mexicana
Así funcionará el proceso para comprar tus entradas. (FMF)

Si no sabes cómo acceder a la plataforma y es la primera vez que comprarás boletos por esta vía, no te preocupes que aquí te explicamos todo lo que necesitas saber para adquirir tus entradas:

  • Accede a la plataforma Boletomóvil e inicia sesión con tu cuenta.
  • Localiza el evento México vs Ghana en el Estadio Cuauhtémoc.
  • Elige tu zona y selecciona asientos disponibles en el mapa interactivo del estadio.
  • Finaliza la compra utilizando tu tarjeta Banorte.
  • Descarga tus boletos digitales con código QR para un acceso rápido.

Así que ya tienes todo lo que necesitas saber para disfrutar del partido de la selección mexicana previo a su debut en el Mundial 2026.

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