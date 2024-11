Stray Kids en México 2025: fechas, boletos y posibles precios para su concierto en el Estado GNP Seguros

Stray Kids vendrá a México en el 2025. (JYP Entertainment)

El popular grupo de K-pop, Stray Kids, llegará a México el próximo 12 de abril de 2025 para presentarse en el Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol. Este evento forma parte de su gira mundial “dominATE”, la primera en la historia de la agrupación que se desarrollará exclusivamente en estadios.

La cuenta oficial de Ocesa K-pop en X (antes Twitter) anunció: “¡You Make Stray Kids Stay! Ven y vive la experiencia de Stray Kids World Tour el 12 de abril en el Estadio GNP Seguros”.

Stray Kids en México. (Captura de pantalla)

El grupo interpretará tanto canciones de su más reciente álbum, Ate, lanzado en julio de 2024, así como clásicos de su repertorio, entre ellos “God’s Menu”, “Thunderous”, “Back Door” y “Case 143″. La gira también promete incluir momentos destacados, como actuaciones en solitario de cada uno de los integrantes, un elemento que busca resaltar las habilidades únicas de cada miembro.

El Estadio GNP Seguros, con una capacidad aproximada de 65,000 personas, es uno de los recintos más grandes de la Ciudad de México y ha sido escenario de artistas como Blackpink y Twice, quienes lograron agotar entradas en minutos. Este concierto se perfila como un evento de alta demanda, dado el fervor de la base de fanáticos de Stray Kids, conocida como STAY.

Además de México también visitarán Santiago de Chile, Río de Janeiro y Sao Paulo, Brasil; así como Lima, Perú.

Fechas en Latinoamérica. (X/@Stray_Kids)

Venta de boletos y paquetes VIP

1. Preventa Citibanamex

Fecha: 21 de noviembre de 2023.

Hora: A partir de las 14:00 horas (hora local).

Requisitos: Exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex, ya sea crédito o débito.

Características:

Permite la compra de hasta 6 boletos por persona.

Posibilidad de pagar a tres meses sin intereses.

Disponible en Ticketmaster y taquillas del Palacio de los Deportes.

2. Venta General

Fecha: 22 de noviembre de 2023.

Hora: A partir de las 14:00 horas (hora local).

Requisitos: Abierta a todo el público, sin necesidad de tarjetas específicas.

Características:

Permite la compra de hasta 8 boletos por persona.

Disponible en Ticketmaster y taquillas del Palacio de los Deportes.

Se espera que los paquetes VIP, como el GA Pit Soundcheck VIP Package y el Soundcheck VIP Package, estén disponibles durante las preventas y la venta general. Estos paquetes incluirían beneficios exclusivos como acceso al soundcheck, regalos conmemorativos y entrada anticipada al recinto, aunque los detalles no han sido confirmados oficialmente.

Precios estimados

Aunque los precios oficiales aún no se han confirmado, se estima que las entradas para el concierto de Stray Kids en el Estadio GNP Seguros podrían oscilar entre $1,220 y $6,831 pesos mexicanos con cargos, según ha trascendido en redes sociales.

Desde su debut en 2018, Stray Kids ha alcanzado fama global con éxitos como “God’s Menu” y “Back Door”. (IG. Stray Kids)

Estas cifras colocan a Stray Kids en un rango intermedio respecto a otros conciertos de K-pop realizados en el mismo recinto.

Por ejemplo, en el caso de Blackpink, quienes también se presentaron en el entonces Foro Sol, los precios de las entradas variaron desde $1,020 pesos para los boletos más económicos hasta $35,400 pesos mexicanos con cargos para los más exclusivos, que incluían beneficios VIP.

Por otro lado, los precios del concierto de Twice, grupo también gestionado por JYP Entertainment, la misma agencia de Stray Kids, fueron ligeramente más accesibles, con un rango de $969 a $5,856 pesos mexicanos ya con cargos.

Ambos eventos, el de Blackpink y Twice, fueron un éxito rotundo, agotando localidades en minutos y demostrando la alta demanda por este género en México, lo que llevó a abrir más fechas.

¿Quiénes son Stray Kids?

Stray Kids es una banda surcoreana de K-pop formada por JYP Entertainment en 2017. La agrupación surgió a partir del programa de supervivencia Stray Kids, cuyo objetivo era encontrar un nuevo concepto dentro del género. El grupo debutó oficialmente el 25 de marzo de 2018 con el EP “I Am NOT”, marcando desde el inicio un enfoque distintivo: una producción musical autogestionada.

Integrada por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, Stray Kids combina géneros como hip-hop, EDM y pop para crear un estilo único. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, el grupo destaca por la participación activa de sus miembros en la composición y escritura de sus canciones. Este modelo les ha permitido diferenciarse en la competitiva industria del K-pop, explorando temas como la resiliencia, la juventud y el autodescubrimiento.

Bang Chan, líder del grupo, también se desempeña como productor principal, mientras que otros miembros aportan habilidades únicas: Lee Know y Hyunjin sobresalen como bailarines principales; Changbin y Han como raperos destacados; y Felix, Seungmin e I.N como vocalistas que complementan la propuesta sonora del grupo.

Desde su debut, Stray Kids ha lanzado éxitos globales como “Miroh”, “God’s Menu” y “Back Door”, consolidándose como una de las bandas líderes de la nueva generación del K-pop. En 2023, su álbum 5-STAR recibió el premio al Mejor Álbum de K-pop en los Billboard Music Awards, mientras que su canción “S-Class” fue reconocida como Mejor K-pop en los MTV Video Music Awards.

Con el lema “Stray Kids Everywhere All Around the World”, la agrupación refleja su deseo de conectar con una audiencia global y trascender fronteras culturales. Su estilo musical combina elementos de hip-hop, EDM y pop, ofreciendo una propuesta única que ha cautivado a millones de fans alrededor del mundo.