Malas noticias para Marilyn Cote: clausuran definitivamente su consultorio psiquiátrico

La falsa psiquiatra no ha salido a dar ninguna declaración después de asegurar que todos sus títulos y negocios eran legales. (IG Marilyn Cote)

La Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios (DPRIS) reveló que clausuró de manera definitiva el consultorio de Marilyn Cote, quien se presentaba como psiquiatra en Puebla pese a carecer de los documentos necesarios para ejercer esta profesión. La clausura fue confirmada la mañana del lunes, 18 de noviembre, por la secretaria de Salud estatal, Araceli Soria Córdoba.

“Ahorita el tema lo tiene la Fiscalía, ya DPRIS ya clausuró definitivamente el consultorio, no quiero dar declaraciones porque ya está el caso en la Fiscalía”, indicó la funcionaria durante una conferencia de prensa.

Aunque Soria Córdoba evitó dar más detalles “para no comprometer la investigación”, destacó que no tenía información sobre si Cote presentó o no la documentación requerida. El plazo para hacerlo había vencido el pasado jueves 14 de noviembre.

La mujer aseguraba que contaba con todos los papeles en regla para trabajar. (Captura de pantalla YouTube Marilyn Cote)

No obstante, fuentes cercanas al caso revelaron que Marilyn Cote no compareció ante las autoridades y que su paradero es actualmente desconocido. Esto ha generado mayor incertidumbre sobre el curso de las investigaciones, que ahora están en manos de la Fiscalía General del Estado.

Autoridades se encuentran trabajando en el caso

La clausura del consultorio, ubicado en la Torre Médica II del complejo Hospitales Mac Puebla, fue ejecutada tras un procedimiento iniciado el 7 de noviembre. Ese día, personal de la DPRIS colocó sellos de suspensión tras determinar que Cote operaba sin permiso de funcionamiento, licencia sanitaria, título profesional ni cédula, requisitos indispensables para el ejercicio médico.

El caso cobró notoriedad luego de que usuarios en redes sociales denunciaran que las cédulas profesionales utilizadas por Marilyn Cote en las recetas expedidas a sus pacientes eran falsas. Estas denuncias desencadenaron la intervención de las autoridades sanitarias, quienes procedieron a verificar los permisos de la supuesta especialista y detectaron múltiples irregularidades.

La situación ha generado preocupación entre la población, especialmente entre quienes acudieron al consultorio de Marilyn Cote para recibir atención psiquiátrica. Hasta el momento, no se han dado a conocer información sobre posibles afectaciones a los pacientes ni sobre otras acciones legales en curso.

Antes de que la Fiscalía de Puebla le pusiera atención, la supuesta doctora dijo que contaba con todos los documentos que le permitían operar como consultorio. (Captura de pantalla YouTube Dra. Marilyn Cote)

¿Cuáles son las irregularidades que encontró Cofepris en el consultorio?

Durante la supervisión, la DPRIS identificó diversas irregularidades:

Ausencia de aviso de funcionamiento, licencia sanitaria y certificación del personal.

Violaciones a los artículos 300 y 300 Bis de la Ley General de Salud.

Incumplimiento de los artículos 79, fracción I, 80 y 86 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad.

La comisión informó que, debido a estas graves omisiones, está trabajando junto con la Secretaría de Salud de Puebla para proceder a la clausura definitiva del establecimiento.

Además, la Cofepris anunció que colabora con la autoridad estatal para emitir una resolución que cierre permanentemente el lugar, aplique una sanción económica y fomente la presentación de una denuncia por usurpación de funciones. También determinó suspender la publicidad del sitio donde Marilyn Cote ofrecía consultas.