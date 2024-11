Christian Nodal le es infiel a Ángela Aguilar con Marc Anthony, según teoría viral

Video de TikTok genera rumores sobre un romance entre Christian Nodal y Marc Anthony (Reuters)

Un video viral en TikTok ha desatado una serie de especulaciones sobre un posible romance entre Christian Nodal y Marc Anthony.

Según el creador de contenido Noel Garca, quien compartió la teoría en su cuenta de TikTok, ambos artistas no sólo mantienen una estrecha amistad, sino que también comparten un tatuaje similar en el cuello, lo que ha generado rumores sobre una relación más allá de la amistad.

Este video ha acumulado más de 200 mil reproducciones, alimentando el debate en redes sociales.

La vida personal de Christian Nodal, conocido por su música regional mexicana, ha estado en el centro de la atención mediática debido a sus relaciones amorosas y su estilo de vida.

Ángela y Nodal en la alfombra roja de los Latin Grammy 2024. (Captura de pantalla @jomarygoiso)

Recientemente, su matrimonio con Ángela Aguilar ha sido objeto de críticas, especialmente porque ocurrió poco después del nacimiento de su hija con la cantante Cazzu.

La situación se complicó cuando Cazzu desmintió públicamente la versión de los recién casados, que indicaban que ella estaba enterada del romance, intensificando la polémica.

La teoría del romance entre Nodal y el cantante de salsa se originó cuando un seguidor de Noel Garca comentó sobre la cercanía entre los cantantes.

Garca sugirió que su relación podría ser más que amistosa, basándose en sus frecuentes muestras de afecto en público y el hecho de que ambos tienen un tatuaje de tres cruces en el cuello. Esta coincidencia ha despertado la curiosidad de los internautas, quienes no habían notado este detalle antes.

Marc Anthony fue padrino en la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar (@pepeaguilar_oficial)

“A lo mejor muchos no lo notaron, pero este tipo de acercamientos entre ellos dos (Nodal y Marc Anthony) el día de su boda (Christian y Ángela), hicieron como que Ángela estuviera un poco molesta. No entiendo, porque como que ella no tolera que ellos bromeen mucho”, dijo el Tiktoker.

En el contexto de esta controversia, es importante mencionar que Marc Anthony fue el padrino en la boda de Nodal con Ángela Aguilar.

Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira coinicidieron con Nodal y Ángela en la entrega número 25 de los Latin Grammy Awards en Miami, Florida (Reuters)

A pesar de las especulaciones, ni Nodal ni Marc Anthony han hecho declaraciones al respecto. Sin embargo, las interacciones entre ellos, como las vistas en un video compartido por Pepe Aguilar después de los Latin Grammys 2024, han sido interpretadas por algunos como evidencia de una relación más cercana.

“Qué más señales quieren si estos dos son cortados por la misma tijera. Ambos han dejado a sus parejas con hijos; Marc Anthony a los de JLo y Christian a Cazzu. Así que probablemente a Christian le gusten mayores y a Marc Anthony, el colágeno”, concluyó.

Según un tiktoker, los cantantes podrían tener una relación Crédito: TikTok/@noelgarca92

La teoría ha generado una variedad de reacciones en redes sociales, desde quienes la consideran plausible hasta quienes la descartan como mera especulación.

Comentarios como “Marc Anthony es fan de su relación” y “sus mujeres sólo son pantallas” reflejan la diversidad de opiniones sobre el tema.

Mientras tanto, la vida personal de Nodal sigue siendo objeto de escrutinio, con su matrimonio y sus relaciones pasadas constantemente en el foco de atención. La situación actual ha llevado a algunos a cuestionar la autenticidad de sus relaciones y a especular sobre su vida privada.