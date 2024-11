Arturo García Tenorio murió en soledad y sufriendo condiciones precarias

Arturo García Tenorio falleció en condiciones precarias por complicaciones de EPOC (Televisa)

Arturo García Tenorio, reconocido actor de telenovelas mexicanas, falleció en condiciones precarias, según declaraciones de su amigo y colega Jorge Ortíz de Pinedo.

El actor, conocido por interpretar personajes amables y amistosos en producciones como Carrusel y María Mercedes, murió a causa de complicaciones derivadas de una enfermedad pulmonar crónica, específicamente EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).

Ortíz de Pinedo, en una entrevista para el programa Sale el sol, explicó que García Tenorio había estado lidiando con esta enfermedad sin recibir el tratamiento adecuado, lo que deterioró gravemente su salud.

En sus últimos días, el actor vivía solo en una zona elevada del Ajusco, al sur de la Ciudad de México, lo que complicaba aún más su situación debido a las dificultades respiratorias que enfrentaba.

Son recordadas sus participaciones en 'Carrusel' y 'María Mercedes' (Archivo)

Ortiz de Pinedo contó que el fallecido a los 70 años quería ser recibido en La Casa del Actor, de la ANDA, pero no había podido realizar los trámites necesarios debido a su enfermedad.

“Resulta que él vivía solo, vivía en una colonia muy alta en el Ajusco, para acabarla de amolar, nosotros que tenemos EPOC nos cuesta respirar en la CDMX y en el Ajusco más. Lo que hizo la directora fue hablar a la ANDA para que mandaran una ambulancia”; explicó.

El actor y productor relató que García Tenorio había solicitado ser trasladado al lugar destinado a brindar apoyo a actores retirados, pero los trámites no se completaron a tiempo.

Horas antes de su muerte, García Tenorio se comunicó con la directora de la Casa del Actor, pidiendo ayuda porque sentía que no le prestaban atención adecuada.

Participó en capítulos específicos de El Chapulín Colorado (Televisa)

Ortíz de Pinedo también mencionó que, cuando llegó la ambulancia, García Tenorio no podía levantarse debido a su peso, lo que complicó su traslado. A pesar de los esfuerzos, el actor falleció al intentar ser transportado, según el parte médico.

“Él le decía ‘es que no me puedo levantar, me tienen que ayudar’, el hombre estaba pasado de peso, fue un lío para que lo levantaran”.

“Es muy triste, alguien de 70 años que vive solo y está enfermo, entonces fue cuando dijo ‘no me puedo levantar’ y pues a la hora de quererlo transportar, se asfixió, no pudo respirar, es horrible, espantoso, pero es lo que dice el parte médico”; comentó.

Ortiz de Pinedo dio detalles sobre la circunstancias en que murió su amigo (@jorgeortizdepinedoficial)

El velorio de García Tenorio se realizó el sábado 16 de noviembre, esperando la llegada de su hijo desde Canadá. Su hija, quien llegó un día antes, encontró a su padre fallecido en su hogar, lo que fue un impacto inesperado para ella.

Arturo García Tenorio dejó una huella en la televisión mexicana, participando en producciones junto a Chespirito y dirigiendo varias telenovelas. Uno de sus papeles más recordados fue el del padre de ‘Jaime Palillo’ en la telenovela Carrusel.