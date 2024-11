Briggitte Bozzo es hospitalizada de emergencia; aseguran que “no come bien”

Briggitte Bozzo presentó problemas de salud que le impidieron asistir a un evento (Instagram / @hairbray_)

Briggitte Bozzo, exhabitante de La Casa de los Famosos México, encendió las alarmas de sus seguidores al compartir una serie de historias desde un hospital.

Previo al comunicado sobre su estado de salud, la actriz compartió imágenes y videos desde un restaurante invitando a su grupo de seguidores a votar por ella en los Kids Choice Awards México 2024.

Sin embargo, horas más tarde apareció con la bata de un hospital y mencionó que presentaba problemas de salud que le impedirían asistir al evento programado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

“Hoy tenía los ‘Kids Choice Awards’, pero me deshidraté, empecé a vomitar mucho, me empezaron a dar muchas cosas. No pude dormir en toda la noche, ahorita me están dando medicamento y cosas”, compartió en Instagram.

Notablemente preocupada por no poder asistir a la premiación de Nickelodeon, manifestó sus deseos por poder recuperarse pronto para poder cumplir con el resto de sus compromisos laborales.

“Tocó que me hospitalizaran el día de hoy, pero voy a rezarle a diosito para poder cumplirles. Ustedes saben que estoy siendo muy trabajadora para ustedes”, concluyó.

Estilista revela verdadera razón por la que Briggitte Bozzo fue hospitalizada

Después de que la actriz de melodramas como “Silvana sin lana” compartió con sus seguidores su estado de salud, su estlista Lau Stylist realizó una transmisión en vivo, donde reveló que su amiga había sufrido una descompensación por no comer bien.

“Vi que en la cara tenía mucho salpullido. Debe ser por las pastillas que está tomando. No está comiendo nada bien. Esperemos que se recupere”, mencionó Lau.

Aunque no compartió a grandes detalles de la venezolana, recordó que suele tomar medicamentos sin receta para bajar de peso, lo que pudo haber influido en su salud.

Como lo mencionó la también influencer en sus historias, le fue imposible llegar a la premiación organizada por Nickelodeon; sin embargo, sus fans le mandaron sus mejores deseos para su pronta recuperación, pues resultó ser la ganadora en la categoría de ‘Actriz Favorita’.

Cabe recordar que la premiación se llevó a cabo la mañana del 16 de noviembre, por lo que le fue imposible llegar, pese a que en la transmisión de su estilista se dio a conocer que estaba mejor de salud.

“Acaba de marcar y dice que ya se siente mejor. A los premios ya no llegamos, ya fue”, se escuchó decir a otro de los trabajadores de la actriz.