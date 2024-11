Episcopado Mexicano se suma a las críticas contra la estrategia de ‘abrazos, no balazos’ de AMLO: “La historia va a juzgar”

El expresidente de México ha sido señalado por la violencia en el país. (CEM | Cuartoscuro)

A mes y medio de haber terminado su sexenio, el expresidente Andrés Manuel López Obrador continúa recibiendo críticas por su estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos”. Entre ellas destaca la de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), quien señaló una falta de diálogo con el originario de Tabasco.

Fue el nuevo titular del Episcopado, Ramón Castro Castro, quien durante su participación en la 117 Asamblea Plenaria de Obispos señaló que la historia va a ser la encargada de juzgar la política de seguridad implementada entre 2018 y 2024.

“Alguna vez comentamos que le suplicamos pudiera realizar la estrategia de seguridad, porque lo dijimos: los abrazos y no balazos no daban resultado. La historia va a juzgar. Será la historia la que, con el tiempo, dé el balance más positivo”, declaró durante la tarde del 14 de noviembre en la Casa Lago de Guadalupe.

Posteriormente, a través de un comunicado, el CEM expresó su preocupación por las comunidades que han sido afectadas por “la cultura de la muerte” que se manifiesta en la violencia, la impunidad, el crimen organizado, la crisis en diversas instituciones, la pobreza y el deterioro ambiental.

“El asesinato y desaparición de muchos hermanos, como el reciente crimen en contra de nuestro hermano sacerdote Marcelo Pérez, han dejado una huella de dolor en nuestro pueblo”, se lee.

Cabe destacar que, el pasado 13 de noviembre, integrantes del Episcopado se reunieron con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; esto previo a que Castro Castro fuera designado como presidente de dicho órgano para el periodo 2024-2027.

Monseñor Ramón Castro, nuevo presidente del CEM. (Captura: Youtube/ Conferencia Del Episcopado Mexicano)

Ken Salazar también criticó a AMLO

El pasado miércoles 13 de noviembre, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, criticó públicamente al extitular del Ejecutivo, a quien acusó de no querer recibir apoyo del país de las barras y estrellas para combatir la violencia.

Según declaró el funcionario estadounidense, en los últimos meses de su gestión, López Obrador cerró la puerta a una propuesta de inversión de más de 32 millones de dólares que tenía el objetivo de ayudar a la seguridad en el país.

“Por muchos años se ha hablado que todo está bien en México, que todos tienen seguridad, ahora vemos las realidades que están pasando, las muertes que se ven donde quiera. Hablar que no hay problema, es negar la realidad “, señaló el diplomático desde la Ciudad de México.

Salazar se mostró especialmente crítico con la estrategia de ‘abrazos, no balazos’, al considerarla insuficiente para enfrentar los altos índices de violencia en el país. En esa línea, enfatizó que es un problema grave que no puede ignorarse.

La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es de la prevención, pero esos son programas que deben de seguir. El otro lado es cumplir con la ley, y ahí es donde cuando se dice nada más ‘pues no hay problema’, tenemos estas cifras que le dicen al pueblo que no hay problema. La realidad es que el pueblo de México no vive en seguridad y eso se tiene que ver muy claramente”, aseveró.

ARCHIVO - El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, habla en una conferencia de prensa en la nueva embajada aún en construcción, el 29 de octubre de 2024, en Ciudad de México. (AP Foto/Moisés Castillo, archivo)

Con información de EFE.