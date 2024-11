SRE envía nota diplomática a Ken Salazar tras comentarios contra AMLO de su política de seguridad

U.S. Ambassador to Mexico Ken Salazar gestures during a press conference in Mexico City, Mexico November 13, 2024 REUTERS/Raquel Cunha

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó del envío de una nota diplomática a la embajada de Estados Unidos ante las declaraciones realizadas por Ken Salazar durante su conferencia de este miércoles 13 de noviembre, en la que aseguró que la política del expresidente Andrés Manuel López Obrador no funcionó para garantizar la seguridad de la población.

Al respecto, la SRE detalló que se manifestó su extrañamiento ante los señalamientos emitidos por el embajador estadounidense.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores comunica que envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos en México, por las declaraciones realizadas por el embajador Ken Salazar (...) En la nota, México manifestó su extrañamiento por los mensajes emitidos por el actual embajador de Estados Unidos en nuestro país”, detalló la SRE.

Ken Salazar arremete contra AMLO

Durante su conferencia, Ken Salazar criticó la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad, y aseguró que no aceptó la ayuda del país vecino para recibir una cifra de hasta 32 millones de dólares para combatir el tráfico de drogas y armas.

“El presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos, cerró la puerta a inversiones de arriba de 32 millones de dólares porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar con la seguridad del pueblo mexicano”, comentó el embajador.

Además, aseguró que le comentó a AMLO que su política de austeridad republicana no beneficiaba a la seguridad del país, sino que podía empeorarla.

“Cuando se habla de la austeridad republicana, en el tema de la seguridad, es la misma cosa que decirlo en inglés: No le pongan el esfuerzo en apoyar a las policías ¿entonces qué pasa? Que la policía se va a la corrupción porque no les dan suficiente para poder vivir”.

Acerca de la situación de inseguridad que vive el país, Ken Salazar afirmó que la estrategia de “abrazos no balazos” del expresidente no funcionó, sobre todo luego de que fuera pausado un marco en el bicentenario de la seguridad que estaba pensado para ambas naciones.

“La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es la prevención, pero esos son programas que deben seguir (...) El otro lado es cumplir con la ley, y ahí es donde cuando se dice nada más ‘pues no hay problema’, tenemos estas cifras que le dicen al pueblo que no hay problema. No está basado en la realidad, la realidad es que el pueblo de México (...) no vive en seguridad y eso se tiene que ver muy claramente”, comentó el embajador.