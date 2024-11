No caigas: estos son los tipos de ciberfraude más comunes en México

La Secretaría de Seguridad Ciudadana pone a disposición el número 55 5242 5100 y el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx si sospecha ser víctima de un fraude cibernético. Crédito: X: SSC_CDMX

En la actualidad, el ciberfraude se ha convertido en una de las estafas más comunes en nuestro país. Miles de personas son afectadas anualmente por esta modalidad, lo que se refleja en importantes pérdidas financieras. Se han identificado intentos de fraude relacionados con phishing y hackeos, los cuales buscan aprovecharse de los usuarios de servicios bancarios en línea.

Al cierre de 2023, las quejas por fraudes cibernéticos aumentaron en 20.1% respecto al mismo periodo del 2022, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Como medidas preventivas, a grandes rasgos, se recomienda: verificar siempre la identidad y la reputación de la persona o entidad con la que se realicen transacciones; mostrar escepticismo ante ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad; revisar regularmente estados de cuenta para detectar transacciones no reconocidas y no compartir información confidencial con terceros.

Tipos de fraude

Entre las modalidades de fraude, las más comunes son:

Phishing. Es un intento de engaño en el que se lanza un anzuelo a través de correos electrónicos, mensajes de texto o sitios web falsos. Busca obtener datos personales o financieros. Se recomienda a los usuarios: no hacer clic en enlaces ni descargar archivos hasta cerciorarse de que la información proviene de una fuente fiable; no llamar a teléfonos proporcionados por mensajes de texto, correo electrónico o sitios web y comunicarse siempre a teléfonos oficiales o, en caso de contar con uno, con su asesor financiero; verificar siempre el dominio del remitente y evitar ingresar información personal en sitios web no verificados.

Hackeo de WhatsApp. Los delincuentes pueden intentar un hackeo a esta aplicación de mensajería para obtener información privada o enviar mensajes fraudulentos en tu nombre. Se recomienda activar la verificación en dos pasos como una capa de seguridad adicional y no compartir el PIN de verificación.

SIM Swapping. Ocurre cuando un tercero solicita a la compañía telefónica el cambio de la tarjeta SIM del usuario, alegando pérdida o daño. Una vez que obtienen el chip, los delincuentes pueden iniciar sesión en aplicaciones que utilicen mensajes de texto como una forma de autentificación y conseguir acceso a la información del usuario para llevar a cabo acciones a su nombre. Se recomienda: contactar al proveedor telefónico en caso de que el usuario note que su tarjeta SIM deja de funcionar inesperadamente; cambiar las contraseñas de sus cuentas principales; mantener un registro del número IMEI para facilitar la recuperación.

Cuenta “mula”. Los criminales utilizan cuentas bancarias de “mulas” para mover dinero ilícito para hacerlo pasar por un ingreso legítimo. Estas cuentas se emplean en redes de lavado de dinero y financiamiento de actividades ilegales, transfiriendo dinero a otras cuentas, generalmente en el extranjero, para que, después de varios movimientos, sea casi imposible rastrearlo. Se recomienda al usuario no permitir a terceros el uso de su cuenta para transferencias de dinero no verificadas.

¿Cómo actuar en caso de sospecha de fraude?

Si se detecta un intento de fraude, se sugiere: no interactuar con el mensaje, no hacer clic en enlaces ni descargar archivos adjuntos; evitar compartir datos confidenciales. El usuario debe prestar atención a llamadas y mensajes sospechosos y reportar inmediatamente a las autoridades cualquier intento de extorsión.

La seguridad en el campo digital representa una responsabilidad compartida en la que empresas y usuarios deben mantenerse alertas ante vulnerabilidades y prevención de fraudes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana pone a disposición el teléfono 55 5242 5100 extensión 5086, el correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx si se detecta alguna actividad sospechosa, o se cree haber sido víctima de un fraude cibernético.

