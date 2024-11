Por qué desconectaron a Ernestina Sodi tras 22 días en terapia intensiva luchando por su vida

La sensible muerte de la periodista y escritora Ernestina Sodi ha impactado de gran manera el mundo del entretenimiento mexicano, pues en medio de la llegada al país de su famosa hermana Thalía y los sensibles mensajes que compartía la actriz Camila Sodi, su hija, en redes sociales, ha trascendido que fue ‘desconectada’ tras 22 días en terapia intensiva luchando por su vida.

Tras la muerte de la media hermana de Laura Zapata, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante compartió mayores detalles en sus redes sociales sobre los últimos momentos de vida de Ernestina Sodi.

“Ya no hicieron más por salvarla. No ha habido declaraciones por parte de la familia, pero había firmado una voluntad anticipada la misma Ernestina y ya no pusieron para revivirla. Estaba en terapia intensiva”, expresó el conductor de Imagen Televisión.

Sin embargo, Infobae México ya había adelantado que algo así podía ocurrir debido a que una fuente cercana a la familia nos había confirmado, el pasado 30 de octubre, que la familia y Camila Sodia firmaron la voluntad anticipada de Ernestina Sodi después de recibidor un parte médico reservado que indicaba sería casi imposible que la periodista pudiera ‘volver a ser la misma’.

Murió Ernestina Sodi, hermana de Thalía y madre de la actriz Camila Sodi (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La voluntad anticipada de Ernestina Sodi: el real motivo detrás de la decisión de ‘desconectarla’ tras días en terapia intensiva

El pasado 30 de octubre, fuentes cercanas a Infobae México habían colaborado que el estado de salud de la famosa en ese momento era “crítico” y ante un panorama nada alentador, la protagonista de Rubí había tomado la decisión de firmar una ‘voluntad anticipada’, el derecho de una persona para anticiparse y planificar el tratamiento y cuidados que desea recibir o rechazar al final de la vida.

Información que también ha sido contrastada con lo dicho por Gustavo Adolfo Infante:

“La voluntad anticipada es una ley que asiste a los enfermos terminales y cuando ya llevan tantos días intubados, varios órganos comienzan a fallar y seguramente las dos hijas tomaron la decisión de ya no mantenerla con vida”, dijo Infante, quien siguió de cerca el caso a través de sus distintos espacios informativos en Imagen Televisión.

De qué murió la periodista y escritora Ernestina Sodi, hermana de Thalía y madre Camila Sodi (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Bajo dicho panorama, Infobae México recibió información de que previo a la toma de decisión, Ernestina Sodi estaba saturando por debajo de los 50 puntos de oxigenación, cuando el rango para un adulto debe ser entre los 90 y 100.

La saturación es un término que se usa comúnmente en medicina para referirse a la fracción de hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos del cuerpo que está llena, o saturada, con oxígeno.