Tiktoker rusa compara el Tren Interurbano con los de Rusia; “Tiene hermosos paisajes, pero México merece más trenes”

Aseguró que el tren interurbano le hizo recordar a los trenes de su país, por lo que aplaude la modernización de México. (TikTok / yana_yoga_rusa)

La creadora de contenido de origen ruso conocida en redes sociales como YanaYoga Rusa se ha vuelto viral en TikTok tras compartir su experiencia viajando en el nuevo Tren Interurbano que conecta la estación Observatorio en la Ciudad de México con Zinacantepec, Estado de México.

En su video, Yana expresó su admiración por el reciente proyecto ferroviario en México, destacando la eficiencia del transporte y la felicidad que notó en los pasajeros.

Con más de medio millón de reproducciones en TikTok, el video de Yana muestra su recorrido a bordo del tren interurbano, el cual ha sido aclamado como uno de los proyectos de infraestructura más importantes en el país en los últimos años.

“Rusia y China tienen las redes de trenes más grandes del mundo, por eso me emociona que en México tienen nuevos trenes y nuevos proyectos por todos lados”, comentó entusiasmada al inicio de su video.

Yana, quien vive en México y ha compartido diversos aspectos de la cultura nacional a través de su cuenta, explicó que la estación más cercana a su casa es Santa Fe, lo que la motivó a tomar el tren para explorar nuevas áreas. “La estación Santa Fe me queda caminando, pero me gusta que miles y miles de trabajadores vienen hasta aquí desde el Estado de México”, resaltó, destacando la conectividad que el tren ofrece para miles de ciudadanos.

La tiktoker rusa presumió el nuevo transporte público en México. (TikTok / yana_yoga_rusa)

La tiktoker rusa decidió hacer su primer viaje en el tren con un destino especial en mente: Metepec, una pintoresca ciudad del Estado de México famosa por su artesanía y encanto colonial. “Mi pretexto para subirme al tren fue que tenía que ir a Metepec, que es una ciudad muy bonita, y me cobraron $60 pesos para llegar hasta allá”, explicó.

Yana compartió su experiencia positiva al viajar en el tren, elogiando tanto la velocidad como las vistas panorámicas que ofrece el recorrido. “Me gustó la velocidad, me gustaron las vistas de los paisajes, me gustó la organización, pero sentí raro que no hubiera camas en el tren”, comentó entre risas. La influencer explicó que en su país de origen, Rusia, la mayoría de los trenes están diseñados para viajes largos que pueden durar días, por lo que es común encontrar camas en los vagones. Sin embargo, entendió que el tren en México tiene un propósito interurbano, con recorridos más cortos y frecuentes.

Ya están realizando pruebas del Tren Interurbano México - Toluca en Santa Fe Foto: Cuartoscuro

Yana no pudo evitar comparar la experiencia ferroviaria entre ambos países, destacando que, a pesar de sus diferencias, México y Rusia comparten más similitudes de lo que muchos imaginan. “Rusia y México son muy parecidos de lo que imaginan. Cuando veía los paisajes en las ventanas del Tren Interurbano esperaba ver una cúpula dorada como las que están en mi país”, reflexionó.

A pesar de su entusiasmo, Yana también hizo una observación crítica sobre la disponibilidad de trenes en México. “La única cosa que no me gusta de los trenes es que hay muy pocos. México merece muchos más”, concluyó, alentando a que se sigan desarrollando proyectos de transporte que beneficien a la población.

La tiktoker Yana celebra los avances en infraestructura de transporte en México, aunque señala que el país necesita expandir su red de trenes. Crédito: TikTok / yana_yoga_rusa

El video de Yana rápidamente generó una ola de comentarios positivos, tanto de usuarios mexicanos como internacionales, quienes agradecieron su perspectiva fresca y positiva sobre el transporte en el país. Comentarios como “Qué lindo ver a alguien de otro país apreciando nuestros avances” y “Gracias por mostrar lo bonito que es México” inundaron la sección de comentarios.