Enrique Alfaro sí deja la política: se va a Madrid para estudiar y ser director técnico de Las Chivas

El gobernador de Jalisco se irá unos meses a Madrid para prepararse como Director Técnico | (Foto: Twitter/Chivas)

Durante su último informe de gobierno, Enrique Alfaro, militante de Movimiento Ciudadano (MC) dejó al aire la posibilidad de buscar un cargo político pese a que en el pasado había dejado claro que, una vez que cediera el puesto, se enfocaría en prepararse para ser Director Técnico de Futbol; si bien cabía la posibilidad de verlo para la contienda del 2030, al parecer de nueva cuenta se inclina por el balompié al grado de tener que llevarlo a mudarse a Madrid.

Fue durante una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga donde el gobernador saliente de Jalisco confirmó que una vez que se concrete el cambio de gobierno con Pablo Lemus, él dejará México para radicar por algunos años en España, país donde estudiará para poder dirigir una escuadra deportiva que n este caso dijo, podrían ser Las Chivas.

“Estoy estudiando, estoy terminando mi curso de entrenador. Voy a irme unos meses a estudiar también un rato para.. voy a estar en Madrid estudiando. Ahí estaremos a la orden”, dijo.

Ante la sorpresa del periodista, quien además destacó que no está entre sus planes viajar a la ‘Madre Patria pronto pese a haber nacido allá, el emecista hizo hincapié en que no deja de lado su sueño de regresar a México para poder entrenar al Club Guadalajara, uno que no solo es trascendente en la entidad que él gobernó, sino en todo el país.

“Espero poder cumplirlo. Si es mi plan dedicarme al futbol en los siguientes años y bueno, uno nunca sabe si la vida te lleve de regreso a la cancha política pero por lo pronto no tengo eso en plan”, aseveró.

El gobernador confirmó que si se enfocará en el futbol. (Facebook Enrique Alfaro Ramírez)

Alfaro fue enfático durante dicha entrevista en que, al dejar de ser gobernador constitucional del estado de Jalisco, lo que hará es concentrase en su preparación como Director Técnico, incluso estando en España, por lo que internautas recordaron que él sigue ahora los pasos de otros políticos mexicanos, como es el caso del expresidente Enrique Peña Nieto o bien Felipe Calderón.

“Refugio de ladrones en México”; “España se volvió en la Raticueva de estos bandidos y no es por ofender a España que es hermoso, pero nuestros políticos delincuentes han encontrado un refugio en España, lo que creo es que quien ama a su país no lo abandona, se tiene que esconder debe y no solo de corrupto”; “Pues que crees que el Miedo no anda en burro y todos quieren asegurar su estancia” o “Ahora le pregunto a otro huido, perdón, radicado en España: @CiroGomezL”, se lee en redes.

Gusto por el futbol no es nuevo

La intención de Enrique Alfaro de ser director técnico de algún equipo de futbol no es nueva, pues conviene recordar que desde 2020 manifestó su interés en dirigir al llamado ‘Rebaño Sagrado’, escuadra a la que es afín y que en aquella fecha atravesaba por problemas en su dirección llevando a dejar al equipo sin ningún guía.

“Quiero dedicarme un tiempo a mi segunda pasión después de la política, que es el futbol. Estoy cerca de termina mi curso como entrenador y me gustaría algún día volver a estar en la cancha. Me encantaría ser director técnico de Chivas algún día”, declaró en aquel año.

El gobernador de Jalisco destacó que entre sus metas está dirigir a la escuadra rojiblanca Foto Jesús Avilés - Infobae México

Momentos más tarde y al no haber figurado el como candidato del partido naranja a la presidencia por disputas con el dirigente nacional del partido, Dante Delgado, Alfaro subrayó su interés en enfocarse al deporte; no obstante, no desechó la posibilidad de volver a figurar en la boleta electoral aunque solo si fungía como candidato presidencial.

“Quién sabe, a lo mejor nos toca encabezar otra campaña en el futuro”, dijo durante su sexto informe de Gobierno presentado el pasado jueves 7 de noviembre.