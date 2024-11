Wendy Guevara le envió a Thalía el video donde Gaby Spanic la destroza y así reaccionó la cantante: “Hice coraje”

Thalía responde con serenidad a las polémicas declaraciones de Gaby Spanic (Instagram/@thalia y @gabyspanictv)

Thalía ha respondido con serenidad a las recientes declaraciones de Gaby Spanic, quien generó controversia al referirse a la cantante como una “obrera asalariada” antes de su matrimonio con Tommy Mottola.

Durante su participación en el programa Secretos de villanas de Canela TV, Spanic sugirió que el éxito de Thalía se debe en gran medida al apoyo de su esposo, quien fue un alto directivo de una disquera, y no tanto a su talento. Estas afirmaciones han dividido opiniones entre los seguidores de ambas artistas.

Spanic, conocida por su papel en telenovelas, comentó que Thalía, antes de casarse con Mottola, era “una obrera asalariada como cualquier mortal” y que su ascenso a la fama se debió a su matrimonio. Además, expresó que, en su opinión, Thalía “no es ni la mejor actriz ni la mejor cantante”.

Spanic afirma que el éxito de Thalía se debe en gran parte a su matrimonio con Tommy Mottola (Canela TV)

“Thalía antes de Tommy Mottola era una obrera asalariada como cualquier mortal. No era la mejor cantante ni la mejor actriz. De repente se casa y sube al nivel de Cher o Madonna. El que cree que ese ascenso fue por talento es pend... o cree que los demás lo somos”, declaróla protagonista de La Usurpadora, quien generó indignación entre seguidores y detractores por igual.

En respuesta a los comentarios de Gaby Spanic, Wendy Guevara, amiga y defensora de Thalía, expresó su descontento en uin reciente encuentro con la prensa.

La influencer compartió que envió un mensaje a Thalía para mostrarle su apoyo y describió las palabras de Spanic como “cizañosas”. Sin embargo, Thalía, en una actitud tranquila, aconsejó a Wendy no prestar atención a las críticas, demostrando madurez y centrada en su vida personal.

Wendy Guevara defiende a Thalía y critica las declaraciones de Spanic (wendyguevararespaldo/thalia)

“Nada, me dijo: ‘Ay, no hagas caso, Wendy’. Ella, toda madura y centrada, me dijo: ‘No hagas caso amiga. No te preocupes. No pasa nada’, y dije ya ni el pinche coraje que yo hice, y Thalía me dice no hagas caso”.

A pesar de la polémica, Thalía se ha mantenido enfocada en su familia. Recientemente, compartió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores a través del programa Hoy, donde expresó su gratitud por las muestras de cariño y apoyo en un momento complicado para su familia.

Sin entrar en detalles sobre la salud de su hermana Ernestina Sodi, Thalía destacó la importancia de la fe y las oraciones como un sostén en esta etapa.

Thalía ha mencionado estar "muy feliz" con su matrimonio con Tommy Mottola (Instagram/@thali-fansmx)

La controversia generada por las declaraciones de Spanic ha puesto de relieve las diferentes percepciones sobre el éxito y la fama en la industria del entretenimiento, así como el impacto del apoyo personal y profesional en la carrera de una artista.

Mientras tanto, Thalía continúa recibiendo el respaldo de sus seguidores, quienes valoran su trayectoria y contribuciones al mundo de la música y la actuación.