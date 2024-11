Tiktoker causa polémica tras considerar a la CDMX como una de las peores ciudades: “El tráfico es horrible”

Afirmó que reconoce la rica cultura de la CDMX, pero carece de muchas cosas importantes para la salud de las personas. (TikTok / Chunka Munka)

La Ciudad de México (CDMX), conocida como la vibrante capital de México, es considerada una de las ciudades más hermosas y dinámicas del país. Con una mezcla única de historia, cultura y modernidad, la CDMX ofrece un impresionante contraste entre lo antiguo y lo contemporáneo. El Centro Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga tesoros arquitectónicos como el Palacio de Bellas Artes, el Zócalo y la Catedral Metropolitana, que reflejan siglos de historia y tradición. Sin embargo, pese a su popularidad y atractivo turístico, no todos los visitantes extranjeros quedan fascinados por sus encantos.

Recientemente, la ciudad fue objeto de debate en redes sociales debido a un video viral de Lilian Román, conocida en TikTok como Chunka Munka, una creadora de contenido estadounidense que ha explorado gran parte del territorio mexicano. En su video, la tiktoker compartió su opinión honesta sobre por qué la CDMX es una de las ciudades que menos le gusta dentro de México, generando una ola de comentarios y reacciones entre usuarios de la plataforma.

La tiktoker dio a conocer que los puntos más importantes es la sobre población y la contaminación. (TikTok / Chunka Munka)

“Amo México, me encanta, me considero mexicana. He visitado 19 estados de la República Mexicana y les voy a explicar por qué la CDMX es una de las ciudades menos favoritas para mí”, comenzó diciendo Chunka Munka en su video. La tiktoker aclaró que su crítica no busca demeritar el valor cultural e histórico de la capital, sino resaltar algunos aspectos que para ella resultan abrumadores.

Entre los principales puntos que destacó, mencionó el tamaño y la densidad poblacional de la ciudad como un factor negativo para los turistas que desean explorarla en poco tiempo. “La ciudad es enorme, tiene una población de 22 millones de personas, y para ir desde un destino a otro significa pasar horas en el metro, camiones o Uber”, explicó. Para Chunka Munka, la vastedad de la CDMX puede ser intimidante, especialmente para quienes cuentan con un tiempo limitado para conocerla.

Foto: Cuartoscuro

Otro aspecto que Román criticó fue el tráfico constante y la contaminación del aire. “Obviamente con tanta gente, cualquier tipo de transporte terrestre significa esperar en tráfico por horas”, señaló la tiktoker. Además, reveló que la calidad del aire es un tema que afecta significativamente su experiencia en la ciudad. “En mi casa soy muy alérgica a la contaminación, y me enfermo cada vez que regreso a la CDMX. En ocasiones, siento que me estoy sofocando”, agregó.

Según Román, los niveles de contaminación en la Ciudad de México suelen estar entre “10 a 30 veces más de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda”, lo que puede ser un desafío para quienes, como ella, tienen problemas respiratorios. A pesar de sus críticas, Chunka Munka ofreció un consejo para quienes deseen visitar la capital: “Si quieres visitar la Ciudad de México, tienes que tomar en cuenta estas recomendaciones, es una experiencia grata”, concluyó, sugiriendo que, a pesar de sus inconvenientes, la CDMX sigue siendo un destino que vale la pena conocer, siempre y cuando se esté preparado para sus desafíos.

La influencer estadounidense Chunka Munka viraliza un video explicando por qué considera que la CDMX es abrumadora para los turistas, mencionando tráfico, contaminación y la extensión de la ciudad como principales factores. Crédito: TikTok / Chunka Munka

Las opiniones de Chunka Munka generaron una amplia variedad de reacciones en TikTok y otras plataformas. Algunos usuarios coincidieron con sus comentarios sobre el tráfico y la contaminación, mientras que otros defendieron el encanto de la capital mexicana, destacando su oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento. “Es una ciudad que tiene algo para todos, pero sí, puede ser abrumadora si no sabes cómo moverte”, comentó un usuario en respuesta al video.