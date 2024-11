Corona Capital 2024: estos son los horarios oficiales por escenario y artista

Corona Capital 2024.

El Corona Capital se encuentra a la vuelta de la esquina. Se llevará a cabo este viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de noviembre en el lugar tradicional de siempre: el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Desde luego, la expectación está al tope y la emoción de todos aquellos melómanos que compraron boletos, se concentra en un par de cosas específicas: una cuenta regresiva y la publicación de los horarios oficiales del festival.

Por fortuna, estamos a justamente una semana de que comience el festival musical más grande de México y las redes sociales del mismo han quitado el velo para revelar los horarios que tendrá su gran evento durante los tres días.

Grandes artistas y bandas se desplegarán a lo largo y ancho de la Curva 4 del famoso Autódromo de la Ciudad de México, con ayuda de cinco escenario que serán clave para la presentación de cada uno de los actos musicales.

Los precios de Corona Capital superan a Coachella, Glastonbury y Lollapalooza, desencadenando discusiones sobre sostenibilidad económica para seguidores (Freepik)

Los escenarios son los siguientes:

Corona (principal)

Vans

Corona Cero

Viva Tent

Nivea

¿Cuáles son los horarios?

La organización se prepara para habilitar el enlace de reembolso, próximamente en el sitio y la app oficial (Festival Corona Capital)

Para el viernes 15 de noviembre el festival tiene dispuesta una gran fiesta de bandas y artistas solistas por igual. Muchos de ellos ya han pisado México, algunos incluso en el mismo Corona Capital, y de otros será su primera vez.

Este día el festival arrancará a las 2:30 de la tarde con dos bandas Water From Your Eyes y Brigitte Calls Me Baby. Otros actos relevantes de ese día son Clairo, Cage the Elephant y Toto. Sin embargo, la banda encargada de cerrar con un show que terminará hasta la 1 AM será Green Day.

Horario oficial viernes.

El sábado 16 la música inicia con The Aquadolls en el escenario Vans a las 2:30 PM. Otros artistas relevantes para ese día son Crystal Fighters, Black Pumas, Boy Harsher, Jorja Smith, Melanie Martínez y The Blaze.

El gran final se llevará a cabo con dos bandas The Blaze en el escenario Viva Tent, un show que termina a las 12:30 AM. No obstante, el gran final será con Shawn Mendes que inicia a las 11:45 PM y termina a la 1:15 AM.

Horario oficial sábado.

Por otro lado, el día final del festival iniciará con Monobloc a las 2:20 PM para dar paso a artistas y bandas como Zimmer 90, Leon Bridges, Nothing But Thieves, Sophie Ellis Bextor, Empire of the Sun y Jack White. El Corona Capital 2024 terminará a la 1:00 AM con el acto principal: Paul McCartney.

Horario oficial domingo.

Recuerda que todavía puedes comprar tus boletos y abonos para el festival en el sitio web de Ticketmaster.