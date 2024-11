Paola Rojas no ha logrado que Imagen TV supere a la competencia, asegura Flor Rubio

Paola Rojas no ha logrado los números esperados en Imagen Televisión. (paolarojas, Instagram / REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

A casi un mes de que la conductora Paola Rojas debutó en el espacio informativo De Prisa y Corre, comenzaron a surgir rumores que indican que no ha dado los números esperados a Imagen Televisión.

Desde antes de aparecer como presentadora del canal 3, se aseguró que estaba dando muy buenos resultados, pues durante su visita al matutino Sale el sol para promocionar su regreso a las noticias, Joanna Vega Biestro afirmó que fue todo un éxito.

“La verdad que si nos ha ido muy bien y te voy a decir una cosa, el día que estuvo Paola nos fue increíble, que estuvo como invitada para anunciar su noticiero fue un muy buen programa de Sale el Sol”, comentó para el programa de YouTube Dulce y Picosito.

A partir de ahí, surgieron altas expectativas sobre la llegada de la exintegrante de Netas Divinas, asegurando que su integración a Imagen TV daría muy buenos resultados.

“Creo que Paola viene a sumar muchísimo porque tiene una forma que al público le gusta mucho. Muy cálida y se sabe rodear de gente que además le permite tener muy buena química”, puntualizó Joanna.

'De Pisa y Corre' con Paola Rojas no ha dado los resultados esperados. (paolasrojas, vegabiestro / Instagram)

Paola Rojas no ha logrado el rating esperado en Imagen Televisión

Su llegada a De Prisa y Corre, noticiero conducido anteriormente por Nacho Lozano, parecía ser todo un éxito, hasta que la periodista Flor Rubio aseguró que no ha logrado superar a los espacios informativos de la competencia que se transmiten a la misma hora.

“Este asunto del noticiero de Paola Rojas y el rating, que si le gana al de TV Azteca, que si no, en lo que yo he revisado no le gana a TV Azteca, y lo que me contaron es que Paola Rojas no ha tenido el rating esperado, sí el impacto porque causó muy buen impacto su llegada, pero no ha tenido el despegue que esperaban”, aseguró la periodista.

De acuerdo con la colaboradora de Venga la Alegría, sus bajos resultados se deben a que el equipo con el que está trabajando es totalmente nuevo, pues Lozano se llevó a gran parte de sus integrantes al espacio informativo nocturno, conducido anteriormente por Ciro Gómez Leyva.

“Nacho Lozano se llevó a todo su equipo a la noche, toda la gente que hacía De Prisa y Corre se fue a hacer el noticiero de Nacho a la noche. A Paola la dejaron sola y ella está formando su propio equipo, por eso no ha despegado como esperaban y necesitará un poco más de tiempo para levantar su programa porque el equipo es nuevo”, explicó.

Paola se dijo feliz de iniciar una nueva etapa frente al público de Imagen (Recorte)