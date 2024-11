Danna estrena íntimo documental sobre su vida y carrera: cuándo y dónde verlo

Danna está por estrenar su anunciado proyecto documental (AP/Aurea Del Rosario)

Danna reveló que su nuevo documental, titulado Danna: Tenemos que hablar, estará disponible a partir del 27 de noviembre en Disney+.

Este proyecto promete mostrar un lado más personal y vulnerable de la actriz y cantante, quien ha compartido que el documental abordará experiencias significativas de su vida y carrera.

A sus 29 años, la actriz y cantante conocida anteriormente como Danna Paola ha acumulado 25 años de trayectoria en la industria del entretenimiento, un camino que ha estado lleno de éxitos pero también de desafíos.

La actriz de proyectos como María Belén y Élite busca con este documental ofrecer una perspectiva más íntima de su vida, mostrando las pruebas que ha enfrentado y que la han llevado al límite, según lo compartido por la propia artista en su cuenta de Instagram.

Danna mostrará aspectos poco conocidos de su trayectoria (Archivo)

El documental explora su experiencia al crecer en una industria exigente, comenzando su carrera a la temprana edad de cuatro años. A lo largo de los años, Danna ha experimentado transformaciones significativas en su búsqueda por mantenerse relevante sin perder su esencia, un tema central en este nuevo proyecto.

Una frase destacada del documental, compartida por Danna Paola, es: “Un alma envuelta en drama, con historias ajenas que se contaban a través de mi propia piel y terminaban resonando en mí, me llevaron a entender que no fue malo... no fue en vano”. Esta declaración refleja el tono introspectivo y revelador que se espera del documental.

La producción estará disponible en Disney Crédito: Star

Para acceder a Danna: Tenemos que hablar, los usuarios deberán contar con una suscripción activa a Disney+, ya que el contenido estará disponible exclusivamente en esta plataforma.

Este lanzamiento ha generado gran expectativa entre los seguidores de la cantante, quienes esperan conocer más sobre su vida personal y profesional.

La mexicana ha alcanzado fama internacional gracias a su música y a la serie 'Élite' (Maximiliano Luna)

Danna es una destacada actriz, cantante y modelo mexicana nacida el 23 de junio de 1995 en Ciudad de México. A muy temprana edad, comenzó su carrera en la industria del entretenimiento participando en telenovelas infantiles como Amy, la niña de la mochila azul y Vivan los niños.

Su talento actoral y carisma la llevaron a obtener roles protagónicos a lo largo de su carrera.

En el ámbito musical, Danna ha lanzado varios álbumes que han tenido éxito en el mercado latinoamericano. Su música ha evolucionado con el tiempo, pasando del pop infantil a un estilo más maduro y diverso que incluye influencias de pop latino y urbano.

Además de su carrera en México, Danna ha ganado reconocimiento internacional gracias a su participación en la serie de Netflix “Élite”, donde interpretó a la intrigante Lucrecia Montesinos. Esta serie le permitió alcanzar una audiencia global y consolidar su fama fuera de su país natal.