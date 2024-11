Vendedor ambulante ayuda a tiktoker a vender flores de cempasúchil en semáforo en Baja California y se viralizan

Daniela aseguró que el hombre cayo del cielo para ayudarle a vender todas las flores. (TikTok / daniellayya)

En un emotivo y viral momento de solidaridad, una tiktoker llamada Daniela García compartió cómo, después de tres días sin lograr vender todas sus flores de cempasúchil, recibió la inesperada ayuda de un vendedor ambulante. La historia, ocurrida en San Quintín, Baja California, alcanzó millones de vistas y likes en TikTok, mostrando el lado más solidario y humano de la gente en tiempos de necesidad.

La historia comenzó cuando Daniela García, al no poder recuperar su inversión tras días vendiendo las tradicionales flores de cempasúchil para el Día de Muertos, se topó con un hombre que le ofreció una solución.

“Yo ya no vuelvo a comprar flores, tardo mucho en salir”, le comenta Daniella al hombre, refiriéndose al desafío que ha sido vender su mercancía. En respuesta, el vendedor se ofrece a ayudarla a cambio de un taco, proponiendo pararse en los semáforos para vender las flores. “¿Quieres que te ayude? Solo dame un taco”, le dijo el hombre, a lo que ella aceptó y comenzó a grabar el momento.

“El señor me dijo que tenía 20 años de experiencia vendiendo en semáforos en toda la República, y miren ahí anda, la neta me cayó del cielo. Él ocupaba ayuda y yo ocupaba ayuda, entonces la neta por eso creo que esa frase aplica perfecto para el día de hoy”, explica Daniella en el video.

La colaboración entre ambos resultó ser muy efectiva, logrando vender todas las flores en tan solo dos horas y media, algo que ella no había podido conseguir en días. Daniela, visiblemente agradecida, destacó el esfuerzo y la dedicación del hombre, a quien llamaremos Fidel, quien se ganó su respeto y cariño. “Espero que salga la venta, por en efecto le voy a dar dinero para que le alcance para más de un taco, porque se anda rifando”.

En otro video, Daniella mostró la cara sonriente de Fidel, ambos contentos al haber logrado vender todas las flores. “Andamos felices porque se vendió todas las flores. Se vendieron en dos horas y media, gracias a Fidel. Es una experiencia muy linda y muy gratificante. No soy la persona más creyente del mundo, pero de verdad, cuando llegó Fidel y vi que se estaba yendo con los ramos, sí pensé que me lo mandó diosito porque no encontraba otra explicación, decidí creer que eso estaba pasando”, contó la tiktoker.

El video rápidamente ganó popularidad, acumulando 13 millones de reproducciones y más de 2 millones de likes en TikTok. Usuarios de la plataforma aplaudieron el gesto de Fidel y resaltaron la importancia de la solidaridad en momentos de dificultad. La experiencia de Daniella y Fidel conmovió a miles, quienes encontraron en su historia un recordatorio de la bondad humana y del apoyo mutuo.