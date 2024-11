Tiktoker destapa a un supuesto estafador masivo en una app de citas

La historia comenzó con una infidelidad descubierta a través de las cámaras de una camioneta (Captura de pantalla TikTok/@fregandaaaa Instagram/@fregandaaaa)

Una joven llamada Fernanda compartió que estaba viviendo junto a un estafador y defraudador de empresas y mujeres en México, todo comenzó cuando descubrió que la engañaba, eso la hizo enojar y decidió ponerse en contacto con la mujer involucrada, pero terminó descubriendo las actividades ilegales del sujeto que en ese momento era su pareja.

El relato llamó la atención de miles de personas en TikTok, hay quienes comparan la situación con Simón Leviev, el estafador de Tinder que se hizo viral hace dos años, la diferencia es que se trata de un mexicano que supuestamente conoce mujeres en otra aplicación de citas, por lo que el caso se está empezando a viralizar como El estafador de Bumble.

Según su relato, la relación comenzó a desmoronarse cuando descubrió que su pareja, a quien llama John, le era infiel. La situación se complicó aún más cuando tomó una actitud defensiva, posteriormente Fernanda comenzó a recibir mensajes de otras mujeres que también habían tenido contacto con su entonces pareja, lo que la llevó a investigar más a fondo.

La joven terminó descubriendo actividades ilegales de su entonces pareja (Captura de pantalla TikTok/@fregandaaaa Instagram/@fregandaaaa)

El relato de Fernanda describe cómo, tras una serie de eventos sospechosos, decidió confrontar al hombre sobre su comportamiento. Así fue como descubrió que el sujeto había estado en contacto con varias mujeres a través de la aplicación de citas, lo que la llevó a buscar pruebas de su infidelidad. Fernanda relata que utilizó las funciones de grabación de su camioneta Tesla para obtener evidencia de que su entonces novio había estado con otra mujer.

A medida que la historia se desarrollaba, Fernanda descubrió que su pareja no solo le había sido infiel, sino que también había estado aparentemente involucrado en actividades fraudulentas.

“Me encontré también entre sus papeles las escrituras de un terreno que yo compré en Mérida. Empecé a abrir y ya me encontré un buen de documentos de empresas este que no estaban a su nombre, que estaban a nombre de otras personas, identificaciones de otras personas, folders como tarjetas sin usar de una cuenta empresarial. ¿Un chi...go de cosas no? Entonces pues ya todo así el cerebro ya se me empezó a poner así todo súper loco. Me encontré placas de la Fiscalía a nombre de él”, dijo Fernanda en su TikTok.

Según su relato, el hombre habría utilizado documentos falsificados y había estafado a varias personas, incluidas otras mujeres con las que había salido. La defraudación habría incluido empresas y propiedades tanto de hombres como de mujeres.

Fernanda decidió compartir su experiencia en redes sociales para advertir a otras posibles víctimas y buscar justicia, ya que ella misma terminó con deudas muy grandes.

Así es la supuesta lista donde el "estafador" registraba a sus víctimas (Captura de pantalla TikTok/@fregandaaaa Instagram/@fregandaaaa)

La historia de Fernanda se volvió viral en TikTok, donde muchas otras mujeres comenzaron a compartir experiencias similares con el sujeto en cuestión. Esto llevó a Fernanda a tomar medidas legales, incluyendo la presentación de denuncias por falsificación de documentos y usurpación de identidad. Además, descubrió que su entonces pareja supuestamente había utilizado su información personal para constituir empresas fraudulentas.

Durante su indagación, incluso descubrió que su pareja había golpeado a varias mujeres e incluso tenía una lista de personas a quienes había defraudado, en dicha lista se indica el estatus de cada una, dónde las conoció, si su relación está activa aún y su ciudad de origen.

Fernanda también reveló que su entonces novio había manipulado su relación para obtener beneficios económicos, dejándola con deudas y problemas legales. A pesar de las amenazas, Fernanda decidió continuar con su denuncia pública y legal, con el objetivo de detener sus actividades fraudulentas y proteger a otras mujeres de caer en sus engaños y maltratos, pues menciona que llegó a supuestamente retener a algunas personas en su departamento.

La intención de Fernanda es advertir a otras mujeres para que no sean estafadas (Captura de pantalla TikTok/@fregandaaaa Instagram/@fregandaaaa)

“Al final me he escrito un sinfín de niñas (mujeres), muchísimas y un sinfín de de niños (hombres) que estafó. Descubrí que el departamento que tiene en Tulum igual este está hipotecada una parte el con lo que lo enganchó más bien, pues este obviamente lo sacó de otro negocio que hizo con otros niños a los que robó y luego otra de las camionetas igual la compró a otra, a otro niño y nunca se la pagó, se la robó”

La historia de Fernanda dura casi 45 minutos, pero está dividida en cuatro partes, todos los detalles están disponibles en su perfil @fregandaaaa, así se llama en casi todas las redes sociales.