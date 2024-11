Por qué Profeco y Banxico advirtieron por las monedas de 20 pesos

Así se ven algunas moneda de 20 pesos que están en circulación. (Foto: Jovani Pérez)

En México, las personas están acostumbradas a que los pagos que se realicen en efectivo (ya sea billetes o monedas) sean con las tradiciones, es decir, con las denominaciones que ya se conocen.

Los billetes de 20, 50, 100, 200, 500 o incluso 1000 pesos son los más conocidos por las personas, porque continuamente están en circulación para el pago de bienes y servicios. Lo mismo ocurre con las monedas de 50 centavos, 1, 2, 5 y 10 pesos.

Pero en el caso de las monedas de 20 pesos, que son parecidas a las de 10 debido a su color, no son tan reconocidas porque no difícilmente están en circulación y en muchas ocasiones, las personas no las aceptan en algunos establecimientos, debido a la razón mencionada anteriormente.

Esto provoca que las monedas de 20 pesos, las cuales, sí tienen valor monetario no se encuentren en circulación y sea un método de pago difícil.

Las monedas de 20 pesos las juntan coleccionistas, lo que dificulta la circulación a nivel nacional. Foto: X: @gobiernocolima

Cabe destacar que algunas personas son coleccionistas de monedas, y estas monedas de 20 pesos, una vez que las obtienen, las guardan para coleccionarlas, ya que la mayoría son conmemorativas o tienen algún personaje particular.

Lo anterior resulta más difícil que las monedas de 20 pesos se encuentren en circulación, lo que dificulta que las personas las reconozcan y acepten en sus negocios y/o establecimientos.

Ante esto, tanto el Banco de México (Banxico) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hicieron un llamado a la población sobre la situación de las monedas de 20 pesos.

Las nuevas monedas conmemorativas de 20 pesos recibieron un premio a "Mejor serie de monedas de 2022", otorgado por la IACA.

¿Qué dijo Banxico y Profeco sobre las monedas de 20 pesos?

Banxico reconoció el valor monetario de las monedas de 20 pesos e hizo un llamado a la población para que las acepten y circulen, ya que aclaró que sí valen para la compra de bienes, servicios, entre otras cosas.

En tanto, detalló que si un negocio, local, comercio o establecimiento, no las quiere aceptar, acudir a la Profeco y realizar una denuncia correspondiente.

De acuerdo con el artículo 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor:

“El proveedor de bienes, servicios y productos no podrá negar o condicionar al consumidor por razones de género, etnia, nacionalidad, preferencia sexual, religiosa o cualquier particularidad”.

Con respecto al último punto, se refiere a que no acepten tus monedas. Por ello, el Banxico y la Profeco crearon una alianza para promover el uso del dinero que actualmente está en circulación.

Además, se podrá presentar una queja ante la Profeco y explicar la situación.

Asimismo, esta institución hizo un llamado a las personas a aceptar las monedas de 20 pesos.

Monedas 20 pesos relaciones diplomáticas. (Foto: Jovani Pérez)