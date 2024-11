Tunden en redes a la Ministra Ríos Fajart por hablar del combate a la corrupción: “Vamos a dejar de ser humanos”

La ministra fue severamente criticada en redes. |Crédito: Cuartoscuro

El pasado 30 de octubre, trascendió que la ministra Margarita Ríos Farjat presentó al Senado de la República su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como parte de su rechazo a la reforma al Poder Judicial; sin embargo, este hecho no fue el único pues en redes sociales ha sido criticada por abordar el tema de la corrupción ya que se ha especulado, presuntamente dijo que, de combatirla, dejaríamos de ser humanos. ¿Qué pasó realmente?

Fue a través de las redes sociales, en específico la plataforma X -antes llamada Twitter-, la vía donde se ha viralizado un fragmento de la entrevista que le concedió al periodista Ciro Gómez Leyva en la que remarca que ella, como mexicana, también está a favor de combatir la corrupción al Poder Judicial, que es el uno de los principales ejes que la reforma constitucional planteó.

“Como mexicana también deseo que acabe la corrupción (judicial), esa y toda la demás. Su servidora, la he procurado combatir2, dice con un tono de seguridad.

Sin embargo, las palabras de la ministra cobraron otro sentido cuando comenzó a manifestarse a favor de erradicarla incluso de aquellos que dicen estar en contra de esta práctica pues insiste, se trata de un tema que aqueja severamente al país.

“A veces por los primeros combatientes que manifiestan combatir la corrupción; es una cosa de verdad muy dura para este país”.

¿Acabar con la corrupción nos hace menos humanos?

A lo largo de este sábado 2 de noviembre, el nombre del expresidente de México, Enrique Peña Nieto se volvió tendencia y es que internautas compararon a la ministra con el militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) debido a que se dijo, durante su sexenio éste destacó que la corrupción es parte de la cultura mexicana.

Bajo esa tónica, se viralizó un fragmento de la entrevista en donde la ministra expresa lo siguiente:

“Las expectativas de que se va a combatir la corrupción: vamos a dejar de ser humanos y de estar en el planeta tierra... y lo digo muy respetuosamente, yo creo que nada en este planeta está alejado de ser susceptible a contaminación”.

Con el objetivo de justificar sus palabras, al tiempo de manifestar su rechazo a la reforma constitucional al Poder Judicial impulsada por la denominada Cuarta Transformación, Ríos Farjat continuó:

“Lo que hay que hacer, y yo reitero y correspondo como analista, como abogada, analista política, como madre de familia y como mujer, es diseñar sistemas de pesos contra pesos, sistemas de vigilancia porque las cosas no cambian si esos sistemas se quitan; al contrario, se abren espacios para mayores corrupciones, no previstas, no imaginadas”.

Internautas no perdonan

Dado que solo unos minutos de la entrevista fueron los que se hicieron virales, la ministra recibió una ola de críticas al interpretarse que estaba a favor de ser corrupto con el fin de no dejar de ser humanos.

“Esta si se ganó un hello!!! No se puede creer”; “¡Increíble la desvergüenza!”; “Habla de su propia corrupción porque México ya cambió”; “Es corrupta porque es humana”. Así el nivel de descaro”; “Cuando la entrevistaron para el puesto de ministra dijo: Que el Poder Judicial no tiene facultades para suspender una Ley Constitucional, ahora como ministra si’ La ministra Margarita Ríos Farjat, como digo una cosa digo la otra” o “Algo similar dijo @EPN sobre que los mexicanos somos corruptos porque es la naturaleza del ser humano; una manera estúpida de justificar la corrupción”, es lo que se lee en redes.